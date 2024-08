Disputa em Rio Grande tem quatro pré-candidatos

Rio Grande, décimo maior colégio eleitoral do Estado, com 154.931 eleitores, conta com quatro chapas na disputa à prefeitura do município do extremo Sul do RS. As duas candidaturas que contam com o apoio de coligações pertencem ao MDB do atual prefeito Fábio Branco, e do petista Halley de Souza, cada uma com oito partidos no total.

Fábio Branco (MDB) busca a reeleição. A dois dias do prazo final para o registro da candidatura, o emedebista ainda não definiu um nome para ocupar a vice em sua chapa. Ainda assim, ele conta com o apoio de outros sete partidos: Republicanos, Podemos, PL, PRD, União Brasil e a Federação PSDB e Cidadania.

Outra coligação numerosa é a que apoia o petista Halley de Souza e o vice Paulo Renato Mattos Gomes, conhecido como Renatinho (PSB). Além da Federação PT, PCdoB e PV, apoiam a candidatura o PSB do vice, PSD, Avante, PDT e Solidariedade.

A eleição em Rio Grande conta também com duas chapas puras: a de Renato Lima e Márcia Santos, do Novo; e a dos candidatos Cláudio Esperon, conhecido como Dr. Esperon e Maicon Sulivan Duarte, o Sulivan, ambos do Democracia Cristã.

No caso das eleições proporcionais, até esta terça-feira (13), havia 225 registros de candidatura para vereador no município.

Junto com os registros dos pré-candidatos à prefeitura, os partidos também enviaram à Justiça Eleitoral as respectivas propostas de governo. A exceção é Fábio Branco, que ainda não registrou sua candidatura.

A proposta da coligação do petista Halley Lima tem 99 páginas, com propostas divididas em oito eixos. No documento, a candidatura “se apresenta como herdeira dos legados do prefeito Alexandre Lindenmeyer, cujos avanços sociais serão resgatados dos escombros do atual governo”.

O plano de governo do Novo tem 12 páginas, com propostas divididas em 14 segmentos. Segundo a candidatura, é “um plano de ação verdadeiro onde o cidadão será valorizado, tendo independência de tomar o seu próprio destino, prosperando numa cidade que proporcione oportunidades”

Os candidatos do DC apresentaram um plano de governo com sete páginas e tópicos divididos em 14 áreas, entre as quais a saúde, que conta com o maior número de propostas.



Confira os candidatos à prefeitura de Rio Grande



Dr. Esperon (DC)

Nome completo: Cláudio José Merlo Esperon

Vice: Sulivan (DC)

Coligação: chapa pura



Fábio Branco (MDB)

Nome completo: Fábio De Oliveira Branco

Vice: a definir

Coligação: Republicanos, Podemos, PL, PRD, União Brasil e a Federação PSDB e Cidadania



Halley (PT)

Nome completo: Halley Lino De Souza

Vice: Renatinho (PSB)

Coligação: PDT, PSB, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PSD e Federação PT, PCdoB e PV



Renato Lima (Novo)

Nome completo: Renato Juliano Lima

Vice: Márcia dos Santos (Novo)

Coligação: chapa pura

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)