Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em Gravataí

Sexto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, a cidade de Gravataí, na Região Metropolitana, terá um domingo (6) intenso de votação para a prefeitura e o Legislativo. Os 193.867 eleitores têm três candidatos ao cargo do Executivo para escolher, além de 327 concorrentes à Câmara Municipal.

Os concorrentes ao cargo do Executivo municipal são Daniel Bordignon (PT), Luiz Zaffalon (PSDB) e Marco Alba (MDB) disputam o cargo à prefeitura de Gravataí. Zaffalon tenta a reeleição ao cargo.

No domingo das eleições haverá o passe livre do transporte coletivo municipal. A frota funcionará como nos dias úteis, de acordo com a prefeitura. O efetivo do trânsito estará atuante das 6h30 até 20h30, conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana. Além disso, haverá operação voltada para garantia da ordem no dia das eleições, segundo a Secretaria de Segurança Pública.