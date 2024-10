Pela primeira vez, Novo Hamburgo elege um vereador como prefeito

Pela primeira vez em sua história, Novo Hamburgo elegeu um vereador para o cargo de prefeito. Com 63.038 votos conquistados no domingo (6), Gustavo Finck (PP) deixará suacadeira na Câmara em 2025 diretamente para o comando do Executivo, para o lugar de Fátima Daudt. Para isso, terá ao seu lado o vice-prefeito Gerson Haas (PL). A dupla arrematou 53,3% dos votos válidos e abriu uma diferença de mais de 40 mil votos em relação ao segundo colocado, Tarcísio Zimmermann (PDT).

Durante sua passagem no Legislativo, Gustavo Finck foi uma das principais lideranças na oposição ao governo Fátima Daudt. Autor de 42 projetos de lei, Finck foi membro de quatro comissões permanentes e de outras nove comissões especiais, com destaque para sua atuação nos colegiados criados para trabalhar a desburocratização do serviço público municipal e discutir a revisão do Plano Diretor.

Aos 44 anos, Gustavo Finck assumirá o Executivo no próximo dia 1º de janeiro, horas após encerrar seu mandato como parlamentar. Além da larga diferença para seus concorrentes, a votação do domingo também evidencia a rápida ascensão de sua curta carreira política. Filho do ex-presidente da Câmara Carlos Finck, Gustavo foi candidato a vice-prefeito em 2016 e, quatro anos mais tarde, conduzido ao mandato de vereador com o menor endosso popular entre os parlamentares eleitos. Na ocasião, seu número foi digitado por 1.403 hamburguenses.

Entre todos os prefeitos de Novo Hamburgo eleitos desde 1927, apenas seis também ocuparam bancadas na Câmara. Nenhum deles, no entanto, saiu do Legislativo diretamente para o Executivo. Leopoldo Petry e Atalíbio Foscarini foram prefeitos anos antes de se elegerem vereadores. Já Níveo Friedrich, Alceu Mosmann, Eugênio Nelson Ritzel e Jair Foscarini fizeram o mesmo caminho de Finck, mas com hiatos entre seus mandatos.

Dos 179.306 eleitores hamburguenses, 128.574 compareceram às urnas (abstenção de 28,3%). Além de Gustavo Finck, o vereador Raizer Ferreira (PSDB) também participou da disputa, terminando na quinta colocação, com 7.684 votos (6,5%). Entre eles ficaram Tarcísio Zimmermann, com 22.471 votos (19%), Tânia da Silva (MDB), com 16.527 (14%), e o ex-vereador Fufa (PT), lembrado por 8.507 cidadãos (7,2%).