Trensurb anuncia diminuição nos intervalos das viagens a partir desta quarta-feira

A Trensurb está diminuindo o intervalo entre viagens de 15 para 12 minutos nos horários de maior movimento. Paralelo a isto, estará promovendo alterações nos serviços de ônibus que atendem os usuários entre as estações Mercado e Farrapos, em Porto Alegre, trecho mais atingido pelas enchentes de maio e que segue recebendo os trabalhos de recuperação visando seu restabelecimento até o final do ano.

"Estas melhorias estão sendo postas em prática, pois nossas equipes de operação detectaram um acréscimo significativo na demanda de usuários na última semana, que ultrapassou a casa dos 70 mil passageiros diários, e imediatamente começaram a estudar alternativas para qualificar os serviços", explica o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia.

Alterações no serviço de ônibus

A fim de possibilitar a diminuição dos intervalos entre as viagens de trem, será necessário reduzir também o tempo de manobra dos trens na Estação Farrapos. Por isso, buscando melhorar o fluxo de passageiros na estação, além de oferecer mais conforto e praticidade aos usuários, a Trensurb realiza alterações no serviço de ônibus até o Centro de Porto Alegre também a partir de quarta-feira (9).



A Estação Aeroporto passa ser o terminal de transbordo dos passageiros que utilizam os ônibus com destino ao centro Porto Alegre, como também aos terminais São Pedro e Rodoviária. Aqueles passageiros que desejam ir ao Centro de Porto Alegre embarcarão em ônibus que realizarão a viagem direta, sem paradas até o terminal localizado na avenida Júlio de Castilhos.

Os passageiros que têm como desejo desembarcar junto às estações São Pedro e Rodoviária, embarcarão em outro ônibus, que realizará o trajeto circular entre as estações Aeroporto, São Pedro e Rodoviária, que não irão até o Centro de Porto Alegre. A linha de ônibus direta que parte da Estação Aeroporto até o terminal da Av. Júlio de Castilhos passa a conferir maior rapidez às viagens até o Centro de Porto Alegre.



Já o terminal de ônibus da Estação Farrapos passa a operar apenas para desembarque dos passageiros que saem do Centro de Porto Alegre e dos terminais Rodoviária e São Pedro. Assim, os passageiros que embarcam nos ônibus no Centro de Porto Alegre, permanecem realizando o transbordo para os trens na Estação Farrapos. E os usuários que desejarem embarcar nas estações Rodoviária e São Pedro também poderão utilizar a linha de ônibus circular.



Vale destacar que não há cobrança de passagem nos ônibus, apenas nas linhas de bloqueios do metrô. Confira a seguir os detalhes das linhas de ônibus integradas:



Linha direta da Estação Aeroporto ao terminal Júlio de Castilhos – Embarque no terminal de integração da Estação Aeroporto da Trensurb, na parada ao sul, com desembarque no terminal da Av. Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, entre ruas Dr. Flores e Vigário José Inácio. Embarque nos ônibus das 5h20min às 00h10min.



Linha direta do terminal Júlio de Castilhos à Estação Farrapos – Embarque no terminal da Av. Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, com desembarque no terminal de integração da Estação Farrapos da Trensurb. Embarque nos ônibus das 5h10min às 22h20min.



Linha circular atendendo as estações São Pedro e Rodoviária – No sentido sul (Centro de Porto Alegre), embarque no terminal de integração da Estação Aeroporto, com desembarque no terminal de integração da Estação São Pedro ou em parada junto à Estação Rodoviária, na Rua Santo Antônio. No sentido norte, embarque no terminal de integração da Estação São Pedro ou na parada junto à Estação Rodoviária com desembarque no terminal de integração da Estação Farrapos. Embarque nos ônibus das 5h30min às 22h10min.

Novas tabelas horárias de dias úteis

Partidas da Estação Farrapos

Faixa horária

5h - 6h31min - intervalos de 15 minutos

6h31min - 8h31min - intervalos de 12 minutos

8h31min - 16h43min - intervalos de 15 minutos

16h43min - 19h31min - intervalos de 12 minutos

19h31min - 21h15 - intervalos de 15 minutos

21h - 23h05min - intervalos de 20 minutos



Partidas da Estação Novo Hamburgo

Faixa horária

5h - 5h47min- intervalos de 15 minutos

5h47min – 7h48min - intervalos de 12 minutos

7h48min – 15h47min - intervalos de 15 minutos

15h47min – 18h48min - intervalos de 12 minutos

18h48min – 20h02min - intervalos de 15 minutos

20h02min – 23h05min - intervalos de 20 minutos