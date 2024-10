Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em Viamão

quatro candidatos à prefeitura A cidade de Viamão, na Região Metropolitana, tem 165.504 habilitados para a votação municipal deste domingo (6). Os cidadãos poderão escolher entree os 291 concorrentes à Câmara Municipal.

Os concorrentes Fátima Maria (PT), Guto Lopes (PDT), José Jane (PL), Rafael Bortolett (PSDB) disputam o cargo do Executivo. O nono maior colégio eleitoral do Estado terá apenas um local e secção com alterações em relação as eleições de 2022.

Além disso, no transporte coletivo haverá passe livre nas linhas do Serviço Municipal (bacia urbana e rural), a partir das 4h até o final do dia. Também no domingo, a tabela horária dos ônibus será de dia útil, ou seja, com maior oferta aos eleitores que se deslocarem por transporte público até as seções.

De acordo com a prefeitura, em relação à segurança, a Guarda Municipal estará com seu efetivo disponível para a Justiça Eleitoral, colaborando no que for necessário. Também, o trânsito em frente ao Cartório Eleitoral, na rua Mario Antunes da Veiga, ficara restrito a acesso local, na quadra que compreende da Marechal Deodoro até a Luiz Rossetti.