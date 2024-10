Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em São Leopoldo

Os 167.061 eleitores do município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, vão às urnas neste domingo (6). O oitavo maior colégio do Estado terá 172 candidatos ao cargo de vereador e os seis nomes para a prefeitura.

Ao todo, são seis os candidatos ao Executivo municipal Além disso, por conta das enchentes, ocorrerá alteração de um local em oito secções desde as eleições de 2022.: Arthur Schmidt (MDB), Delegado Heliomar (PL), Gabriel Dias (PSDB), Hitler Pedersetti (Podemos), Manoel Binoni Bandeira (PSOL) e Nelson Spolaor (PT) disputam o cargo a prefeitura.

O município confirma que haverá reforço na segurança a partir de sábado (5), com a Brigada Militar na entrega das urnas. Já para o domingo, a Guarda Civil Municipal alinhada com o Poder Judiciário estará nas ruas para garantir a efetividade das eleições. De acordo com a prefeitura, o passe livre no transporte coletivo estará disponível para toda a população nas eleições municipais.