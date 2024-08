Disputa majoritária em São Leopoldo tem seis nomes

São Leopoldo, no Vale do Sinos, tem seis candidatos disputando a prefeitura da cidade em 2024. O atual prefeito, Ary Vanazzi (PT), em seu segundo mandato, não concorrerá à reeleição.

O indicado de Vanazzi, Nelson Spolaor (PT), é o que tem mais partidos em sua aliança. A vice da chapa é ocupada por Professor Nado (PDT) A coligação, além da Federação PT, PCdoB e PV, e do PDT, conta também com PSB, União Brasil e PSD.

A segunda maior coligação do município é encabeçada por Heliomar Franco (PL), que tem Regina Caetano (PP) na Vice. Os candidatos são apoiados também pelo Novo, PRD, DC e PRTB.

Na sequência, Gabriel Dias (PSDB) é acompanhado do vice Juliano Dias (Republicanos), com o apoio do Cidadania, federado aos tucanos.

A disputa ainda conta com duas três puras: o MDB, que tem Arthur Schmidt e Werner Carvalho; o PSOL – federado com a Rede -, que traz Manoel Binoni Bandeira e Fábio Almeida na vice; e o Podemos, com Hitler Pedersetti e Rose Oliveira.

A um dia do prazo final para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorre nesta quinta-feira (15), somente o petista Spolaor já fez o pedido para a Justiça Eleitoral. As candidaturas proporcionais, à Câmara Municipal, já têm até agora 112 candidatos que solicitaram registro à Justiça Eleitoral.