Canoas reforça o sistema de proteção contra enchentes

uando a cidade teve 60% do território tomado pelas águas O município de Canoas, na Região Metropolitana, está com obras em andamento em relação ao sistema de proteção contra as cheias. Reparos nos diques já existentes, construção de novos e compra de equipamentos estão dentre as medidas para evitar que o cenário de maio deste ano, q- sobretudo no lado Oeste - volte a ocorrer.

Entre as atividades que já estão em andamento, iniciaram as operações de reparo do dique no bairro Rio Branco, no dia 5 de setembro. Após a conclusão, será feita a elevação da cota de inundação para sete metros, com uma extensão de nove quilômetros. Além disso, foi lançado o edital para construção do muro de contenção no entorno da distribuidora da Cassol, também no bairro, com estimativa de investimento de R$ 3 milhões

aquisição de mais duas casas de bombas, ampliando para 10. No bairro Niterói, o dique de contenção também passa por reparos. Com as intervenções, a cota de inundação será de 6,5 metros. E, para as próximas etapas, a prefeitura está aguardando a finalização dos estudos de sondagem, que devem ocorrer nas próximas semanas para o lançamento da licitação. A construção do dique no bairro Mato Grande também está em andamento. A estrutura terá 2,4 km de extensão e cota de inundação de sete metros de, entre o Arroio Araçá e a BR-448, a Rodovia do Parque. Também no mesmo bairro, o município licitará na próxima semana um projeto para

a estrutura de contenção também passa por obras a previsão de conclusão das reforma está programada para 12 meses. "Estamos fazendo todo o cinturão de proteção das cidades que começa no dique da Niterói e termina na São Luis", comenta o secretário de Obras de Canoas, Guido Bamberg. No bairro mais populoso da cidade, o Mathias Velho,. O dique de sete quilômetros também terá cota de inundação elevada para sete metros. No valor de R$ 68,5 milhões,.

E, por último, no bairro São Luís está sendo elaborado termo de referência para contratar os projetos, que preveem a construção de 15 quilômetros de dique, como também a aquisição de cinco casas de bombas. A prefeitura, nas próximas semanas, lançará o edital para contratação do projeto básico e estudos das reformas na região.

Na avaliação de Guido Bamberg, o conjunto de obras que está projetado para Canoas é suficiente para lidar com novas enchentes. "Na quinta-feira (26), choveu 15 milímetros em 10 minutos e os transtornos que tivemos foi pontual. O sistema deu conta", analisa o secretário. A estimativa de conclusão de todas as obras para reforço no sistema contra cheias da cidade é para dezembro de 2026.