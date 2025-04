Ponte de acesso à ilha em Rio Grande tem estrutura estabilizada

Moradores da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, receberam uma boa notícia durante uma reunião com a prefeita Darlene Pereira. Ela e as equipes técnicas que trabalham na recuperação da ponte de acesso à ilha confirmaram que a estrutura está estabilizada. Mesmo assim, ainda são executados trabalhos de dragagem no local, que visam fechar um buraco em torno do pilar que desestabilizou a estrutura e impediu o tráfego de veículos pesados sobre a ponte, desde a enchente de maio do ano passado.

Durante a reunião, uma comissão de moradores da ilha entregou um abaixo-assinado à prefeita no qual pedem a aceleração dos trabalhos.

O município e o Gabinete de Programas e Projetos Especiais trabalha com um aditivo de contrato e prevê mais 30 a 60 dias com a utilização do serviço da draga no local. A expectativa da secretária é que o material que ainda está sendo retirado pela draga seja suficiente para fechar o buraco e garantir o nivelamento necessário do solo embaixo da ponte como era antes da enchente de maio do ano passado.