Dique do Mathias Velho, em Canoas, começa a ser reparado

Teve início nesta semana as obras de recuperação do dique do bairro Mathias Velho, em Canoas. A empresa Eurovia Construtora LTDA ficará responsável por recuperar o local rompido pelas águas das enchentes de maio. O conserto será na área de 50 metros do dique, rompidos pela inundação no lado oeste da cidade que ocorreu há quatro meses, em maio.

O dique, hoje, tem cinco metros e 50 centímetros de altura e terá sete metros, a estrutura tem aproximadamente sete quilômetros de extensão.



Já no bairro Niterói, foram retomadas, também na segunda-feira, as obras que permitiram a elevação da cota do dique, protegendo a região da enchente. Ainda será feita extensão da estrutura até a divisa com Cachoeirinha. Já no bairro Rio Branco, as obras de reparo definitivo já iniciaram. Após a conclusão, será feita a elevação da cota para sete metros O contrato prevê, além do reparo, a elevação da cota de proteção. A empresa terá o prazo de 14 meses para concluir o serviço orçado em R$ 68,5 milhões., a estrutura tem aproximadamente sete quilômetros de extensão.Já no bairro Niterói, foram retomadas, também na segunda-feira, as obras que permitiram a elevação da cota do dique, protegendo a região da enchente. Ainda será feita extensão da estrutura até a divisa com Cachoeirinha. Já no bairro Rio Branco, as obras de reparo definitivo já iniciaram. Após a conclusão,e a extensão por mais alguns metros.