Diques de Canoas terão cota aumentada para sete metros

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, anunciou que os diques dos bairros Rio Branco e Mathias Velho terão sua altura aumentada, chegando à cota de 7 metros. Atualmente, a cota nos dois locais é de 5 metros. Os recursos para as obras foram obtidos dentro de uma pactuação com a Corsan. Enquanto isso, no bairro Niterói, com aporte do governo do Estado, a obra de elevação do dique terá continuidade.

O prefeito destacou ainda que já existe um projeto para a construção de um novo dique e de duas casas de bombas no Mato Grande. Além disso, está sendo estruturado um projeto para a construção de um dique no bairro São Luís.

Outro ponto abordado foi a modernização de todas as casas de bombas, onde serão construídos mezaninos que ficarão acima da cota de 7 metros. Dessa forma, as novas estruturas abrigarão a parte elétrica das casas, para que elas possam funcionar em condições adversas.

Os motores serão também trocados por novos, e poderão ser blindados ou submersos. A retirada de lixo das grades das casas de bombas será automatizada, assim como o acionamento do sistema. Com a modernização, as casas de bombas serão ligadas automaticamente quando a água atingir o nível suficiente e o funcionamento será monitorado através de uma central.