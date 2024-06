Centro Humanitário de Canoas deve ficar pronto em 20 dias

Começou na sexta-feira (14) a montagem dos espaços multiuso do Centro Humanitário de Acolhimento (CHA), popularmente chamada de cidade provisória, próximo à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas. O local, que contará com as unidades habitacionais cedidas pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), terá capacidade para receber cerca de 700 pessoas desabrigadas pelas enchentes.

No local, um pavilhão acomodará espaços multiuso, como fraldário, cozinha comunitária, lavandeira e espaço kids. A estrutura está sendo montada com sistema octanorm (tubos de alumínio com oito lados) e placas de TS (material compacto e estável). O projeto também contempla unidades modulares externas para área de triagem, administração, serviços, canil e gatil, além de um centro de convivência. A previsão é que as estruturas estejam concluídas em 20 dias.

"Estamos agregando esforços do governo do Estado, da Prefeitura, de empresas e da Fecomércio para otimizar os trabalhos, de modo que o CHA Refap seja concluído e possa receber as pessoas o mais breve possível. A montagem das unidades habitacionais da Acnur deve começar nesta segunda-feira (17) com apoio do Exército Brasileiro", explica o vice-governador Gabriel Souza, que coordena o projeto habitacional.

Outros serviços também estão sendo providenciados pela prefeitura de Canoas para o local de acolhimento das familhas, como as instalações hidrossanitárias e a distribuição de pontos de luz para os ambientes externos. Já as doações de empresas e organizações, que incluem serviços de internet, eletrodomésticos, banheiros e espaço para crianças, serão disponibilizadas conforme a conclusão das etapas. No CHA do Centro Olímpico Municipal, o serviço de infraestrutura de drenagem e a montagem de outras estruturas devem ser iniciados na próxima semana.