Canoas inicia a construção de dique no bairro Mato Grande

Iniciaram nesta quarta-feira (25) as obras para construção do dique Mato Grande, em Canoas, na Região Metropolitana. A estrutura, que terá 2,4 km de extensão e sete metros de altura, será localizada entre o Arroio Araçá e a BR-448. A empresa responsável terá o prazo de 20 meses para concluir o serviço orçado em R$ 45,1 milhões.

Além de garantir a proteção completa do bairro, este dique reforçará o sistema de proteção dos bairros Harmonia e Mathias Velho. Também será feita a construção de duas casas de bombas para reforçar a estrutura. As obras de recuperação e elevação do dique Mathias Velho já iniciaram, assim como as de reparo definitivo do dique Rio Branco.

Após a conclusão, será feita a elevação da cota para sete metros, assim como aumento na extensão do dique. No bairro Niterói, também foram retomadas as obras que permitiram a elevação da cota do dique, protegendo a região da enchente. Ainda será feita extensão da estrutura em mais 3 km, até a divisa com Cachoeirinha. Já foi lançado o edital para modernização das oito casas de bombas já existentes no município, que passarão a contar com motores anfíbios e sistemas elétricos elevados a sete metros.