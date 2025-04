Prefeitura de Caxias do Sul aguarda empresa de Manaus para retomar obra

A prefeitura de Caxias do Sul informou que a empresa AF Construtora, de Manaus (AM), que venceu o processo licitatório aberto em janeiro de 2025 para a execução dos itens remanescentes da obra do acesso ao bairro Planalto, tem até segunda-feira (7) para começar os trabalhos. A ordem de início foi assinada dia 31 de março e a partir daí a empresa tem cinco dias úteis para iniciar a obra. Entretanto, a empresa ainda não apresentou documentos necessários para o início da obra, como, por exemplo, o contrato com uma empresa terceirizada para fornecimento de asfalto.

"Estamos cobrando diariamente, porque a nossa preocupação é a empresa iniciar os trabalhos sem a garantia do fornecimento da principal matéria-prima da obra como um todo que é o asfalto. Precisamos evitar os transtornos que já passamos anteriormente com outras empresas que tiveram a mesma dificuldade. Não podemos reiniciar a obra, se depois a empresa não consegue concluir o serviço colocando o asfalto", explica o diretor do Escritório de Projetos da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Reinaldo Toscan Neto.

Após a desistência da empresa que estava executando a obra em meados do ano passado, a prefeitura fez diversas melhorias na avenida Marcopolo. O Executivo fez manutenções nas redes de drenagem e instalou novas bocas de lobo, além da construção das calçadas e canteiros para dar mais segurança aos pedestres. A Codeca aplicou a primeira camada de asfalto para melhorar a mobilidade dos veículos.

Na BR-116, o sistema de drenagem foi iniciado em uma das pistas e precisa ser concluído. Dos serviços de pavimentação no trecho da BR-116, estão pendentes a remoção parcial do canteiro central, a execução de novo pavimento e da alça de acesso, fresagem e repavimentação asfáltica, construção de novos passeios e implantação da sinalização viária.

A obra iniciou em novembro de 2023 e deveria ter sido concluída em julho do ano passado. O investimento é na ordem de R$ 4,5 milhões.