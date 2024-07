Santa Maria terá voo diário para Campinas a partir do mês de agosto

A prefeitura de Santa Maria, gestora do Aeroporto Regional Brigadeiro Cherubim Rosa Filho, acatou os pedidos das companhias aéreas de ampliação da malha viária entre o município e outros destinos para fora do Rio Grande do Sul. As mudanças começam em agosto, com voos diários e diretos para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (São Paulo), a partir do dia 8 do mês.

As operações serão pela Azul Linhas Aéreas, de segunda a domingo, com o transporte de passageiros de Campinas para Santa Maria. Depois a aeronave retorna ao Estado paulista com os passageiros que embarcam no município gaúcho.

No sentido Campinas-Santa Maria, a estimativa de saída é às 8h35min e aterrissagem às 11h15min. E no sentido Santa Maria-Campinas, a decolagem ocorre às 11h45min e a chegada às 14h25min.

"Atualmente, os voos para Viracopos são três vezes na semana, mas a Azul nos contatou para pedir ampliação da malha viária, o que vemos como uma grande conquista, porque temos demanda. Mas também precisamos fazer uma avaliação minuciosa para organizarmos nossas operações de maneira que os passageiros tenham uma experiência agradável", pontua o gerente de segurança operacional do Aeroporto de Santa Maria, Aleques Machado Martins.

Campinas , em São Paulo, e para Florianópolis , em Santa Catarina. As passagens podem ser comparadas pelo site da Azul Linhas Aéreas, da Latam Airlines ou por agências de viagens. O valor das passagens para qualquer um dos destinos é dinâmico e depende do dia da compra, bem como da data em que será a viagem. No momento, o Aeroporto Regional Brigadeiro Cherubim Rosa Filho, em Santa Maria, tem voos diretos para, em São Paulo, e para, em Santa Catarina. As passagens podem ser comparadas pelo site da Azul Linhas Aéreas, da Latam Airlines ou por agências de viagens. O valor das passagens para qualquer um dos destinos é dinâmico e depende do dia da compra, bem como da data em que será a viagem.

Outra mudança prevista para a grade de horários do Aeroporto Regional Brigadeiro Cherubim Rosa Filho, em Santa Maria, é a partir de 27 de outubro. O terminal aeroviário não terá mais conexão com Florianópolis, em Santa Maria, mas passa a ofertar voos diretos para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As operações serão pela VoePass, empresa filiada a Latam Airlines, com frequência de três vezes por semana, às terças e quintas-feiras, e aos sábados.