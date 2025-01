Pista do Aeroporto Hugo Cantergiani vai passar por reparos no asfalto

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou a ordem de início das obras de recuperação da pista do Aeroporto Hugo Cantergiani. Os trabalhos foram iniciados nesta terça-feira (28) e serão feitos sempre durante à noite, a fim de não impactar os voos diários no terminal. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas em quatro meses.

Orçadas em cerca de R$ 7 milhões, as obras incluem a remoção da atual camada asfáltica, reparos e a aplicação de uma nova camada asfáltica com cinco centímetros de espessura, além da implantação de sinalização horizontal. A Traçado Construções e Serviços foi a empresa contratada, tendo sido a responsável pela restauração da pista principal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, após as enchentes de maio.

O diretor Cleberson Babetzki lembrou de como o aeroporto de Caxias foi importante na calamidade de maio, sendo corredor humanitário e chegando a receber 93 voos em um único dia. O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elisandro Fiuza, destacou a importância da obra de recuperação da pista e a ausência de impactos da intervenção para os usuários. "O primeiro voo previsto é o da Gol, com destino a Congonhas, e pousa as 13h10. O último voo do dia é o da Latam, que decola para Guarulhos as 18h. Portanto, não haverá nenhum prejuízo aos passageiros que utilizarem o terminal" ressaltou.

O prefeito Adiló ressaltou a importância da municipalização do aeroporto, dando oportunidade de investimentos no local. "Há 30 anos o aeroporto não recebia tanto investimento. Já foram feitas melhorias no telhado do prédio, instalação de equipamentos para visualização, agora o recapeamento da pista e logo ali adiante vamos iniciar a ampliação de toda área de embarque e desembarque. São investimentos necessários que há anos nosso aeroporto precisava receber", destacou. Ainda na cerimônia, ele agradeceu ao comandante Hammer Schmidt, da Orion Aeroportos, empresa contratada para orientar a prefeitura sobre as obras e ações necessárias para capacitar e qualificar o sítio aeroportuário após obter a outorga do Estado.