Aeroporto Hugo Cantergiani teve recorde de passageiros em 2024

Após superar o recorde de passageiros em 2023 Em 2024, 449.388 passageiros utilizaram os serviços do aeródromo, entre as categorias da aviação civil e comercial. O recorde anterior era de 2023, quando 334.318 usuários utilizaram a estrutura aeroportuária. Em uma comparação direta, o crescimento anual atingiu percentual expressivo de 34%, com aumento de 115 mil passageiros no período. , o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, bateu os números e apresentou uma nova conquista de usuários que passaram pelo terminal., entre as categorias da aviação civil e comercial. O recorde anterior era de 2023, quando 334.318 usuários utilizaram a estrutura aeroportuária. Em uma comparação direta, o crescimento anual atingiu percentual expressivo de 34%, com aumento de 115 mil passageiros no período.

Foram 223.329 embarques e 226.059 desembarques em 2024. O mês de setembro contabilizou os maiores índices, com 34.673 embarques e 35.155 desembarques. Atualmente, o aeroporto tem voos para Campinas, Congonhas e Guarulhos, operados pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam. Nos próximos meses, também haverá ligação direta entre Caxias do Sul e Rio de Janeiro pela Gol e com destino ao Aeroporto do Galeão. A operação deve iniciar no dia 6 de maio.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, responsável pela gestão do terminal, encara o aumento no número de passageiros como ponto positivo para a administração que tem investido em melhorias significativas. Um exemplo é a instalação do Precision Approach Path Indicator (PAPI) , equipamento que auxilia o comandante na rampa de descida da aeronave em dias de pouca visibilidade.

Durante as enchentes do mês de maio do ano passado, quando o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, esteve interditado, o Hugo Cantergiani assumiu papel de protagonista como corredor humanitário para a chegada de donativos e como desvio de rotas de companhias aéreas impedidas de pousar na capital. No ápice das ações de emergência, foram registradas mais de 90 operações de pousos e decolagens em apenas 24 horas.

Além de voos da aviação comercial, o Aeroporto Hugo Cantergiani também é um ponto de pouso de aeronaves particulares e voos fretados, cujos objetivos incluem transporte médico e de órgãos, delegações com atletas e visitas de autoridades que chegam ao Estado.