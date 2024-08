Novo equipamento é instalado no Aeroporto Hugo Cantergiani

Dentro de algumas semanas, o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, contará com um novo equipamento que auxilia substancialmente o procedimento de pouso das aeronaves junto ao aeródromo. Trata-se do PAPI (Precision Approach Path Indicator), que começou a ser instalado nesta terça-feira (13).

Os técnicos responsáveis pela instalação do equipamento promoveram ajuste nas bases de concreto que haviam sido colocadas há cerca de duas semanas nas laterais da pista principal. A etapa seguinte é a fixação do PAPI nas bases e a instalação elétrica. Antes de ser inaugurado o PAPI ainda precisará de homologação aeronáutica, realizada pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) da Força Aérea Brasileira.

O PAPI é um equipamento que informa ao piloto a altitude correta para pouso na pista e auxilia no processo de aproximação, inclusive, sob neblina, já que possui uma fonte luminosa mais potente em relação ao sistema antigo instalado no aeroporto A previsão é de que a instalação do PAPI esteja concluída durante a próxima semana, mas o processo carece de condições meteorológicas apropriadas. Em seguida, será necessária a homologação do equipamento, que foi adquirido pelo município de Caxias do Sul, com recursos próprios, ao custo de aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Atualmente, o Aeroporto Hugo Cantergiani possui uma pista homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) com 1.670 metros de extensão por 30 metros de largura. O número subsidia a operação de aviões de médio porte como o Airbus A320 e o Boeing 737-800. O Hugo Cantergiani oferece voos das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass para os terminais de Campinas, de Congonhas e de Guarulhos, todos em São Paulo.