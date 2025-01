Reunião em Passo Fundo debate melhorias logísticas para a região

O Instituto Aliança Empresarial recebeu o secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Adolfo de Freitas, em visita institucional realizada no Hub Aliança. O novo líder da pasta participou de uma agenda institucional com representantes da organização empresarial e se colocou à disposição enquanto agente apoiador das iniciativas voltadas ao desenvolvimento e inovação para o município.

Durante o encontro, as lideranças empresariais e o secretário abordaram pautas de relevância que impactam diretamente nos negócios do município para os próximos anos, como o futuro do Aeroporto Lauro Kortz, concessão do Bloco 2 das rodovias gaúchas, que envolvem estradas da região, reforma dos trevos de acesso à Passo Fundo e a geração de novos investimentos para a cidade, que puxa a frente da região Norte do Rio Grande do Sul, protagonista da segunda posição no Produto Interno Bruno (PIB) estadual.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Adolfo de Freitas, o Instituto Aliança Empresarial é uma organização fundamental para o crescimento do município e da região. Além disso, a organização possui pautas estratégicas que convergem com o plano de gestão do Executivo.

"O papel do Instituto e da Prefeitura converge, porque o Hub Aliança trata de inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e educação. É um ato simbólico estar neste hub importante de empresas, que já representa muito para Passo Fundo ao mesmo tempo em que ainda inicia sua história. Estamos dispostos a ouvir, participar e investir por uma cidade melhor para a comunidade e junto com os empreendedores", declara.