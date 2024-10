Aeroporto Hugo Cantergiani supera marca de passageiros de 2023

O Aeroporto Hugo Cantergiani quebrou o recorde de passageiros em 2024. Os dados apresentados apontam que, no período entre 1º de janeiro e 30 de setembro, o terminal recebeu 337.445 passageiros, superando a marca de 334.318 pessoas que haviam utilizado o equipamento em 2023. A previsão é de superar a marca dos 400 mil passageiros até o final deste ano.

compra e instalação de equipamentos Entre as razões que explicam o novo recorde, está o protagonismo do terminal durante as enchentes de maio, que resultaram na suspensão das operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Os investimentos realizados pelo município no aeródromo, com aque auxiliam em pousos e decolagens também auxiliou no resultado até então.

No período de nove meses, o terminal contabilizou 6.068 operações de pousos e decolagens entre as aviações comercial, fretada e privada. Dentre as companhias aéreas, a Gol é responsável pela maior movimentação de passageiros, com 129.248 embarques e desembarques, seguida pela Latam, com 114.019, pela Azul, com 70.092, e a Voepass, com 16.268. O aeroporto ainda contabilizou 7.818 embarques e desembarques de passageiros da aviação privada. Recentemente, o aeródromo também passou a receber voos de um avião cargueiro, operado pela Gol sob a bandeira do Mercado Livre.

o Aeroporto Hugo Cantergiani nacionais, além de voos internacionais fretados. Operam com regularidade jatos das companhias Azul, Gol, Latam e Voepass com destinos aos aeroportos de Viracopos, de Campinas, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. O terminal também tem habilitação para voos de transporte médico e de órgãos, e também para visitas de autoridades. Atualmente,