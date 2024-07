Ato marca início das obras do memorial da Boate Kiss

Representantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e da prefeitura de Santa Maria realizam ato simbólico para marcar o início da construção do Memorial às Vítimas da Kiss. A iniciativa será na próxima quarta-feira (10), às 9h, em frente ao local onde funcionava a casa noturna, rua dos Andradas, 1.935, bairro Centro. O Memorial será erguido em homenagem aos 242 jovens vítimas da trágica madrugada de 27 de janeiro de 2013, que deixou outros 636 feridos e culminou na maior tragédia do Rio Grande do Sul e a segunda maior do país em número de vítimas em um incêndio.

Nesta sexta-feira (5), está previsto o começo da instalação de tapumes para o isolamento do prédio. Em função disso, haverá alterações no trânsito. A partir das 7h30min, equipes da prefeitura estarão no trecho da rua dos Andradas para orientar motoristas e pedestres.

Durante o ato, será realizada a remoção do letreiro e da porta principal. A execução dos serviços segue até às 17h do mesmo dia, sendo retomada no dia seguinte. As primeiras etapas da execução da obra incluem o recolhimento dos itens classificados pela Associação, que farão parte do acervo do Memorial; a remoção do telhado; a classificação dos resíduos que ainda existem no local e recolhimento por empresa especializada; e a abertura de espaço na fachada para acesso de máquinas e equipamentos.

"Desfazer a ruína e construir a memória". Essa frase demarca um novo capítulo da cidade em sua própria história. Sabemos que a obra do Memorial não é uma simples obra, pois ela mexe com a história de cada pessoa envolvida com o que nos ocorreu. Esse novo capítulo representa a abertura das portas da memória e as boas-vindas ao futuro", pontua o presidente da entidade, Gabriel Rovadoschi.