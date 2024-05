Azul amplia voos entre Santa Maria e Campinas em junho

ampliou a grade de voos entre Santa Maria e Campinas até 28 de junho. Assim, as operações entre a cidade da região central do RS e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, serão às terças e quintas-feiras, até de 30 de maio. Após esta data, os voos serão às segundas, quartas e sextas-feiras, até 28 de junho. A ideia é que o aeroporto possa absorver um pouco da demanda do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que permanece fechado Após novas tratativas entre prefeitura e instituições representativas da região, a Azul Linhas Aéreas. Assim, as operações entre a cidade da região central do RS e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, serão às terças e quintas-feiras, até de 30 de maio. Após esta data, os voos serão às segundas, quartas e sextas-feiras, até 28 de junho. A ideia é que o aeroporto possa absorver um pouco da

A primeira semana de junho, de 3 a 7 de junho, terá voos todos os dias, de segunda a sexta-feira, pois será o período de mudança da malha aviária. Depois, as operações passam a ser ofertadas apenas às segundas, quartas e sextas-feiras, nos mesmos horários. No sentido Campinas-Santa Maria, com estimava de saída do município paulista às 9h30 e aterrissagem às 12h10. E no sentido Santa Maria-Campinas, a decolagem ocorre às 12h45 e a chegada às 15h25.

"Inicialmente a Azul tinha anunciado voos às terças e quintas-feiras até 6 de junho. Agora, são anunciados mais voos, e em novos dias da semana, a partir da primeira semana de junho. Como eles já venderam passagens para os dias 4 e 6 de junho, a primeira semana do próximo mês vai ter voos entre os dois municípios de segunda a sexta-feira. A partir da segunda semana de junho, as operações serão, então, às segundas, quartas e sextas-feiras", esclarece a gerente de Segurança da Aviação do Aeroporto de Santa Maria, Silvana Frasson.

Os voos serão com a aeronave ATR 72. As passagens podem ser comparadas pelo site da Azul Linhas Aéreas, ou por agências de viagens. O valor das passagens é dinâmico e depende do dia da compra, bem como da data em que será a viagem.