Santa Maria terá voos para Florianópolis a partir de 27 de maio

A cidade de Santa Maria confirmou mais uma opção de voo para quem precisa se conectar com os demais Estados do país. Durante o mês de junho, dois voos semanais vão ligar o município gaúcho à Florianópolis, em Santa Catarina. As viagens serão operadas pela Latam às segundas e sextas-feiras, começando em 27 de maio, com previsão de permanecerem até o final de agosto.

A aeronave ATR 72 partirá de Santa Maria às 16h20, com chegada estimada na capital catarinense às 18h10min. No sentido contrário, os voos estão marcados para às 13h45, com aterrissagem em território gaúcho às 15h35

anunciou voos operados pela Azul Linhas Aéreas para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo Segundo a gerente de Segurança da Aviação do Aeroporto de Santa Maria, Silvana Frasson, este movimento demonstra a união para trazer mais possibilidades aos usuários. Recentemente, o município também

"Estamos buscando alternativas para suprir a falta que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fazendo em todo o Estado. Florianópolis e São Paulo sempre foram destinos muito procurados aqui em Santa Maria, então vamos lutar para que eles continuem mesmo após a normalização na Capital".