JC Te Lembra: ciclone e neve no RS, gripe aviária e Mapa Econômico

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

A semana foi marcada por fortes chuvas e pela passagem de um ciclone extratropical pelo Estado , 23 municípios reportaram danos e mais de 400 pessoas ficaram desalojadas.

reajuste do salário-mínimo regional em 8% Governo do RS propõe, aumentando o valor para R$ 1.789. A proposta será votada na próxima semana.