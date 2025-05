Inter vira sobre o Bahia e se garante nas oitavas de final

Foi sofrido, mas o Inter está nas oitavas de final da Libertadores. Em uma clássica noite de copa, com o frio porto-alegrense em contraste com o clima incendiado da arquibancada, peça-chave para a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, de virada, nesta quarta-feira (29), pela 6ª e última rodada do Grupo F. Com três pontos, o Colorado foi a 11 também garantiu a liderança da chave, já que o Atlético Nacional, 1º colocado até então, perdeu por 1 a 0 Nacional, em Montevidéu, e estacionou nos nove pontos. Em Porto Alegre, Jean Lucas abriu o placar, mas Vitinho e Borré comandaram o triunfo.

O jogo começou estudado e, ainda assim, intenso. Com muita pegada no meio, o domínio do setor alternou para quem entrava mais ligado nas jogadas. Os donos da casa apostavam na astúcia de Gustavo Prado com chutes de longe, mas sem força. As chances de perigo, portanto, só apareceram aos 25 minutos, quando a chuva apertou. Borré recebeu na grande e conseguiu virar para a finalização, que passou rente ao travessão.

A resposta adversária foi aos 30, em um contra-ataque fulminante puxado por Cauly e definido por Jean Lucas, cara a cara com Anthoni, na rede pelo lado de fora. Seis minutos depois, Wesley foi ao fundo e cruzou rasteiro: o goleiro rebateu para o meio e Alan Patrick, livre, mandou para fora em um chute mascado.

Já nos acréscimos, Erick Pulga invadiu a área e armou o chute, mas Fernando se recuperou. Na volta do intervalo, o ímpeto permaneceu e Borré carimbou a trave logo no primeiro minuto, em um enrosco na pequena área. Mesmo assim, os visitantes foram mais fatais. Em uma jogada pela esquerda, Pulga cruzou rasteiro e William José completou para um milagre de Anthoni, que ficou vendido e, no rebote, Jean Lucas fuzilou para abrir o placar aos oito minutos.

Mas não deu nem tempo de respirar e torcida já foi ao delírio no Beira-Rio. Foi bola ao centro e trama alvirrubra, de pé em pé, para Vitinho completa na grande área em um chute cruzado, sem chances de defesa. Tudo igual e o momento mais incendiário do estádio nesta quarta.

Na sequência, Bernabei sentiu a coxa e saiu para a entrada de Ramon. Thiago Maia também foi a campo, na vaga de Bruno Henrique. Mesmo assim, a gana pela vitória não se esvairiu e o Inter virou aos 31 minutos. Wesley, pela esquerda, levantou na área e Borré, centroavante que é, lavou a alma em uma testada sem sequer sair do chão. Depois de um mês fora, lesionado, o colombiano voltou aos gramados em grande estilo para prestar sua tradicional continência na comemoração.

Com a vantagem do empate e a melhor no marcado, Roger baixou as linhas e amorcegou o jogo. Aos 43, Fernando entregou na meia-lua e Michel Araújo finalizou, mas Anthoni fez uma grande defesa. No mais, sem novas oportunidades e apito final aos 52.

Inter (2) Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Gustavo Prado (Vitinho), Wesley (Ronaldo) e Borré (Lucca). Técnico: Roger Machado.

Bahia (1) Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Kayki), Éverton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e William José (Lucho Rodriguez). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Facundo Tello.