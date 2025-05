Novo presidente do TRE-RS é empossado em Porto Alegre

Na tarde desta quarta-feira (28), foi realizada a cerimônia de troca da administração do Tribunal Eleitoral do Rio grande do Sul – TRE-RS, na sede do órgão, em Porto Alegre. O desembargador Mario Crespo Brum assumiu como novo presidente, no lugar do desembargador Voltaire de Lima Moraes. Além disso, a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez tomou posse como vice-presidente e corregedora do regional gaúcho.

Em seu dircurso, Brum reafirmou seu compromisso com a democracia e comentou sobre os desafios do seu novo cargo.



“Vivemos tempos desafiadores. A tecnologia transforma a dinâmica da comunicação, ampliando o o alcance da informação, mas também exigindo vigilância constante contra a desinformação que ameaça à integridade do processo eleitoral. Nesse contexto, a justiça eleitoral pracista estar cada vez mais próximo ao eleitor”.