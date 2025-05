Nova gestão da Sociedade de Engenharia do RS aposta na aproximação com jovens engenheiros e no fortalecimento do debate técnico

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) tem uma nova presidência eleita. Leonardo Traiguer assumirá o comando da entidade ao lado de Tatiana Tedesco, como primeira vice-presidente, e Carolina Bottini Anzolch, como segunda vice-presidente. Os três são engenheiros civis e foram eleitos nesta quarta-feira (28/5), durante a assembleia geral realizada na sede social da entidade, em Porto Alegre. A posse solene está marcada para o dia 11 de junho.



Além da diretoria executiva, também foram eleitos um terço dos integrantes do Conselho Deliberativo, com mandato até 2028, e a totalidade do Conselho Fiscal, com mandato até 2026.



Durante a assembleia, que antecedeu a tradicional reunião-almoço da entidade, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou como palestrante convidado, reforçando o diálogo entre a administração pública e a comunidade técnica da engenharia gaúcha.



Em entrevista, o presidente eleito, Leonardo Traiguer, destacou que uma das principais metas da nova gestão será aproximar a entidade dos jovens engenheiros e estudantes. “Hoje é tão difícil motivar o jovem a frequentar ambientes físicos, entidades de classe e clubes. Eles estão muito inseridos no mundo digital e no imediatismo. Queremos fazer essa ponte, conectando a energia e a inovação desses jovens à estrutura da Sergs”, afirmou.

Traiguer ressaltou ainda que a Sociedade de Engenharia é um espaço essencialmente técnico e plural, propício para discussões relevantes, com isenção de interesses políticos ou empresariais. “Nosso papel é justamente esse: promover debates qualificados sobre os grandes temas que impactam a sociedade, como o Plano Diretor de Porto Alegre e a parcerização do DMAE, proposta pela prefeitura. Queremos reunir engenheiros, arquitetos, urbanistas, empresas, governos e a academia para construir posicionamentos sólidos após discussões amplas e plurais.”



Entre as iniciativas já em andamento, Traiguer citou o ciclo “Sergs Debates”, que promove encontros com especialistas de diversas áreas para tratar de assuntos de interesse público.



Com larga experiência no setor, Traiguer foi executivo em grandes empresas, como a construtora Andrade Gutierrez e o Grupo Ipiranga, além de ter atuado no exterior. Atualmente, é sócio-fundador da Pro Engenharia e ocupa cargos em entidades representativas, sendo também Vice Presidente do Sinduscon-RS.

Ao lado de Tatiana e Carolina, suas colegas de longa data e companheiras de graduação na UFRGS, Traiguer promete conduzir uma gestão marcada pela pluralidade, inovação e diálogo com a sociedade.