Bagé abre eventos regionais do Mapa Econômico do RS em 2025

O primeiro encontro de lideranças regionais em 2025 para debater o desenvolvimento econômico do Estado acontecerá no histórico Palacete Pedro Osório, em Bagé na próxima semana, no dia 5 de junho.

Marcado para às 17h, o evento terá a participação de três painelistas: o empresário Lindonor Peruzzo Junior, vice-presidente da Peruzzo Supermercados; o presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, José Paulo Cairoli; e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé (Aciba), Leonardo Nocchi Macedo. A mediação fica a cargo do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling

Regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste O encontro com lideranças regionais vai discutir desafios e oportunidades para o desenvolvimento das. Trata-se de um dos recortes do Mapa Econômico do RS, que divide o Estado em cinco grandes regiões a partir do critério de organização dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), estabelecido pela Secretaria Estadual de Planejamento há três décadas. As microrregiões são agrupadas de acordo com a proximidade geográfica e afinidades econômicas.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , destaca o compromisso histórico do JC em estimular o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, apresentando informações confiáveis e estratégicas para os negócios, além de dar espaço a iniciativas das cadeias produtivas que geram emprego e renda. "Queremos ressaltar as boas iniciativas do Interior, que são exemplo para toda a economia gaúcha. E também discutir os desafios ao desenvolvimento, ajudando a apontar soluções."

A retomada econômica do Rio Grande do Sul estará em pauta, bem como as principais potencialidades de uma economia em transformação. A análise de dados de população, Produto Interno Bruto (PIB), bem como de relatórios e estudos governamentais e de entidades privadas é consolidada com a contribuição de líderes de diversos setores que vivem o dia a dia das regiões.

O resultado é uma radiografia da economia do Rio Grande do Sul. Que terá novidades nesta edição. "Em 2023 e 2024, o Mapa Econômico trouxe o mapeamento de desafios e oportunidades de desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Nesta terceira edição, avançaremos com novos dados e cruzamento de informações, trazendo novos indicadores da economia do Rio Grande do Sul", explica Kolling.

Cinco eventos regionais até o final de 2025

Serão cinco eventos regionais do Mapa Econômico do RS até o final deste ano, visitando o interior do Estado em localidades diferentes dos anos anteriores. Além de Bagé, em 5 de junho, estão previstos painéis em Lajeado, no Vale do Taquari (julho), em Garibaldi, na Serra Gaúcha (agosto), em Cruz Alta, no Norte do Estado (outubro), e o último evento em Porto Alegre (novembro). Depois de cada evento, é publicado um caderno especial no JC, que circula por todo Estado, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região, com conteúdos exclusivos.



Inscrições e como participar



plataforma Sympla A inscrição para o evento Mapa Econômico do RS em Bagé deve ser feita por meio da. É gratuita, mas o número de participantes é limitado.

O Mapa Econômico do RS tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Bagé e da Associação e Sindicato Rural de Bagé, e o patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS), do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.



Serviço:

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2025 – Edição Bagé

Dia: quinta-feira, 5 de junho de 2025

Horário: 17h

Local: Palacete Pedro Osório - avenida Tupi Silveira, 1.436, Centro, Bagé-RS

Mais informações pelo WhatsApp (51) 98064.4684