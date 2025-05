Com dois jogadores a mais e pênalti perdido, Grêmio vence o Sportivo Luqueño na Arena

A fria noite desta quinta-feira (29) não conseguiu parar o Grêmio. Com dois jogadores a mais, e apesar do pênalti perdido por Arezo, o Tricolor superou o Sportivo Luqueño-PAR por 1 a 0 e encerrou sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana com um triunfo na Arena para o baixo público de 5 mil torcedores. Riquelme foi o responsável pelo gol solitário. Mesmo com a vitória, o time do técnico Mano Menezes ficou na 2ª posição do Grupo D com 12 pontos e não conseguiu evitar os playoffs da competição. Com isso, o Tricolor enfrentará os peruanos do Alianza Lima para ver quem avança às oitavas de final. Os duelos serão nos dias 15 e 22 de julho.

Mesmo com a escalação alternativa dos gaúchos em campo, a diferença técnica entre as equipes foi enorme. Os primeiros minutos de jogo foram marcados por muito toque de bola e paciência pelo lado gremista. Foi assim que, aos dez, Lucas Esteves recebeu pelo lado esquerdo da área adversária e cruzou rasteiro para Arezo, que pelo encontrão recebido por Marchio não chegou nela. Contato este, que o árbitro conferiu no VAR e assinalou a penalidade para os mandantes. Mas na cobrança, o uruguaio foi impreciso e o goleiro Mongelos defendeu, adiando o gol tricolor.



As oportunidades voltaram a aparecer aos 20 minutos com Nathan. O meia recebeu ótimo cruzamento de Aravena e cabeceou fraco para o arqueiro defender. Apesar do clima frio, os ânimos se exaltaram aos 37, quando Elvio Vera deixou a perna em Nathan e recebeu o cartão vermelho direto.



Com superioridade numérica e mais qualidade no pé, instalou-se a blitz do Grêmio no restante da primeira etapa. Aos 48, duas chances. Lucas Esteves aproveitou a sobra da batida de escanteio e finalizou com perigo, exigindo mais uma boa defesa de Mongelos que espalmou para tiro de canto. Na cobrança, Gustavo Martins, novamente, cabeceou com perigo, mas parou no paredão paraguaio.



No segundo tempo, Pavon e André Henrique quase abriram o placar aos onze, em dois fortes chutes de ambos, que, de novo, pararam no goleiro. Após as duas chances, com uma improdutiva posse de bola, o Tricolor pouco assustou o Sportivo Luqueño que se defendia com êxitos.

Mas aos 29 minutos, a estrela de Mano e do jovem de 18 anos, Riquelme, junto ao alívio dos torcedores, colocaram o Grêmio na frente do placar. Pavón cruzou rasteiro para a área, o garoto chutou de primeira, sem chances para o arqueiro, e abriu o placar na Arena. Ainda deu tempo para mais uma expulsão dos paraguaios, quando Benítez acertou o jogador gremista e foi para a rua, aos 40.



Com o apito final, o time de Mano Menezes alterou o foco para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor sobe a serra para enfrentar o Juventude, no domingo (1), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão.



Grêmio (1) - Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery (André Henrique) e Lucas Esteves; Ronald, Camilo (Riquelme) e Nathan (Cristaldo) ; Aravena (Cristian Olivera), Pavon e Arezo. Técnico: Mano Menezes.



Sportivo Luqueño (0) - Mongelos; Ocampo, Villalba, Marchi e Pasadore; Ángel Benítez, Fernando Benítez (expulso), Kevin Pereira (Comas) e Joaquín Paredes; Alborno e Elvio Vera (expulso). Técnico: Gustavo Morínigo



Árbitro - José Cabero (CHI).