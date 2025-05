Inter de Milão e PSG decidem a Liga dos Campeões em Munique, na Alemanha

O sábado (31) será perfeito para o brasileiro que aprecia um bom futebol reunir os amigos para um churrasco, sentar no sofá e assistir a final da Liga dos Campeões, entre Inter de Milão e PSG, às 16h, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. São duas sensações de uma temporada europeia cheia de surpresas. De um lado, os franceses buscam seu primeiro título europeu, enquanto os italianos querem o 4º e não vencem desde 2010.

Enquanto o Paris foi campeão nacional com folga, a Inter perdeu o Scudetto na última rodada para o Napoli, mas chega com o foco na decisão em um contraste evidente das equipes. A equipe foi finalista em 2023, quando perdeu para o Manchester City. Na atual campanha do torneio continental, passaram por Feyenoord, Bayern de Munique e Barcelona.

O que chama a atenção é a manutenção do grupo. Além do treinador, que permanece na casamata, oito jogadores do time titular também seguem em Milão. Apenas o goleiro Onana, o volante Brozovic e o atacante Lukaku deixaram o clube — Sommer, Mkhitaryan e Thuram, respectivamente, assumem os postos. A provável escalação, no 3-5-2, tem Sommer; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Çalhanolu e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram.

Já o PSG bateu na final cinco anos atrás, mas também saiu derrotado, para o Bayern de Munique. A diferença é que o time, à época, tinha outra cara. Além da mudança no comando técnico — Thomas Tuchel era o chefe —, o perfil dos jogadores era outro, com estrelas como Neymar, Di Maria e Mbappé.

Hoje, promessas francesas e uma esquadra organizada, sem tanto status, passaram pelos ingleses Liverpool, Aston Villa e Arsenal, e chegam com moral para a decisão. O técnico Luis Enrique deve compor os parisienses no 4-3-3, com Donnarumma; Hakimi, Marquinho, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

O duelo promete equilíbrio até o fim e, seguindo o padrão das últimas finais, poucos gols. Das últimas cinco decisões, quatro terminaram em 1 a 0. A única que passou do placar mínimo foi no ano passado, no 2 a 0 aplicado pelo Real Madrid sobre o Borussia Dortmund.