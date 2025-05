Roger enalteceu classificação na Libertadores e projetou foco no Brasileirão

A felicidade está estampada na cara de todos os colorados. Nesta quarta-feira (28), o Inter venceu o Bahia por 2 a 1 diante dos mais de 33 mil torcedores presentes no Beira-Rio e garantiu a liderança do Grupo F da Libertadores. Após o término do jogo, o técnico Roger Machado enalteceu a atuação da equipe contra os baianos e, com a lesão de Bernabei, aproveitou para criticar novamente o desgastante calendário brasileiro.

“Vai acontecer lesões musculares. Não é o número de jogos, e sim a densidade. Enquanto não cuidarmos bem dos atletas, os jogos serão de baixa qualidade. A equipe que joga três competições é punida no Brasil. Não é atoa que os atletas mais velhos são mais preservados e têm menos lesões”, reclamou Roger.

Nos dias que antecederam o confronto, foi muito debatido a possibilidade do treinador colorado escalar três volantes, feito qie não se concretizou. Questionado sobre esta questão, o comandante foi enfático na resposta: “Pensei nos três volantes, pois poderia igualar o número de quatro jogadores no meio-campo do Bahia. Mas optei por dar sequência ao Gustavo Prado que vem jogando bem. Fazendo jus ao mérito do jogo dele”. Outra questão muito debatida foi o retorno do atacante e autor do gol da virada, Borré. Sobre seu retorno, o líder da casamata compartilhou que o atleta sempre se colocou à disposição do grupo e elogiou a condição física do colombiano.

Com a classificação garantida, Roger também enalteceu a primeira posição confirmada do Grupo F e aproveitou para agradecer a torcida. “A primeira colocação valoriza mais nossa classificação. Agradeço aqui o torcedor, e enalteço a confiança no nosso trabalho. Pode ter certeza que vamos trabalhar sempre para buscar a vitória”, garantiu.

É hora de virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Roger reforçou que os jogadores estão focados em buscar a recuperação no Brasileirão. - O time se encontra na 14ª posição e dois pontos separam o Alvirrubro da zona de rebaixamento. “Os jogadores estão olhando para o agora. Fazemos um planejamento macro para chegar nos jogos da melhor forma. É o momento de olhar para o brasileirão e nos recuperarmos no campeonato”, reiterou.

O Inter volta às atenções para o Campeonato Nacional. O time de Roger recebe o Fluminense no Beira-Rio, no próximo domingo (01), às 20h30min, pela 11ª rodada do torneio.