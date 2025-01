Temporal atinge Uruguaiana no mesmo dia que cidade decreta emergência por estiagem

No mesmo dia que o município de Uruguaiana, na fronteira Oeste, decretou emergência em razão da estiagem, um temporal impactou a cidade. As altas temperaturas e a falta de precipitação dos últimos dias resultaram em um fenômeno com ventos muito fortes e pancadas de chuvas intensas a partir das 14h, desta sexta-feira (24).



De acordo com a prefeitura de Uruguaiana, apesar do impacto, o volume de água – embora amenizado o problema da seca na cidade – ainda está longe de sanar o quadro causado pela estiagem que atinge a Fronteira Oeste nas últimas semanas.

Segundo a coordenadoria municipal da Defesa Civil, em um intervalo de mais ou menos uma hora os ventos atingiram cerca de 100km/h. Foram cerca de 35mm de chuva registrados na cidade.



A intensidade dos ventos também deixou estragos em diversas localidades do município. Foram registradas quedas de árvores no Parcão, na Rua Dr. Maia entre Duque e XV, no Abrigo Municipal de Cães; queda de poste na Rua Joaquim Murtinho próximo aos trilhos; e o rompimento da cobertura da Concha Acústica César Passarinho.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural (Semiur) está nas ruas para recolher as árvores caídas e fazer a limpeza dos pontos atingidos. Além disso, a equipe da concessionária de energia também já dá andamento à resolução de problemas causados nas fiações das vias públicas. Tanto a Prefeitura como a Defesa Civil seguem o monitoramento para eventuais novos episódios de chuva na cidade.



Em razão da estiagem, há cerca de uma semana a prefeitura, junto à Defesa Civil e concessionária de água, envia caminhão pipa para distritos do interior do município que já sofrem com a falta de abastecimento de água potável. Além disso, há os prejuízos econômicos na produção agropecuária em razão do sério contexto.



O decreto de emergência possibilita a captação de recursos estaduais e federais para o enfrentamento do problema, processos mais céleres como a dispensa de licitação em pautas urgentes que visam amenizar o desastre, e também a flexibilização de prazos.