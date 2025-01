São Borja decreta situação de emergência pela seca

O prefeito José Luiz Rodrigues Machado assinou, nesta quinta-feira, o decreto que declara São Borja em Situação de Emergência devido à estiagem que vem causando severos danos ao município e à região. A ausência de chuvas no último mês resultou em perdas significativas no agronegócio, aumento dos custos de produção, atraso no ciclo produtivo, além de dificuldades na criação de animais e impactos econômicos consideráveis, conforme justificativa da prefeitura.

Segundo os levantamentos da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Emater e do Sindicato Rural, a gravidade da estiagem afetou a agroindústria, propriedades e gerou consequências ambientais e econômicas relevantes. "Nós, enquanto gestão municipal, reforçamos o compromisso e a preocupação com a nossa comunidade, sabemos da importância do homem e da mulher do campo e de todos os demais envolvidos no setor do agronegócio e da economia. Seguiremos agora buscando soluções para minimizar os impactos da estiagem e auxiliar os mais atingidos", disse o prefeito, em nota.

A prefeitura buscará o reconhecimento federal da situação de emergência, o que possibilitará o acesso a recursos e benefícios legais adicionais, como prazos processuais estendidos e apoio financeiro para produtores e moradores das áreas mais afetadas.