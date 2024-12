Janeiro terá período com duas emergências fechadas em Porto Alegre

O mês de janeiro será de obras em duas das maiores emergências de Porto Alegre, que terão atendimento suspenso durante o período. A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) irá operar com restrição de 13 de janeiro a 17 de março, enquanto a emergência do Hospital São Lucas da Pucrs (HSL) passará por manutenção de 2 a 18 de janeiro.

LEIA MAIS: Emergência do Hospital de Clínicas ficará fechada por dois meses

Dessa forma, durante seis dias (13 a 18 de janeiro) os atendimentos estarão restritos nos dois locais. Segundo a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernanda Fernandes, o período foi escolhido por ter a menor procura histórica nas emergências, devido a férias escolares e deslocamento de parte da população para o Litoral.



Ambos hospitais prepararam planos de contingência para o período. Os dois seguirão atendendo pacientes de casos graves trazidos pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pacientes que já estão em acompanhamento.

"Os hospitais se organizaram para receber esse paciente que está em atendimento no ambulatório, que eventualmente pode ter alguma intercorrência que precisa ser avaliada. Então esse paciente pode procurar o hospital que ele vai ser atendido pela equipe que o acompanha", garante Fernanda.