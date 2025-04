Hospital de Alvorada seguirá sob gestão do Ana Nery pelos próximos cinco anos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) firmou nesta quarta-feira (9) o contrato com o Hospital Ana Nery para a gestão do Hospital de Alvorada, que pertence ao Governo do Estado, de forma definitiva pelos próximos cinco anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O Ana Nery havia assumido de forma emergencial a gestão do Hospital Alvorada em julho de 2024.



A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, parabenizou a gestão do Ana Nery em Alvorada. “É uma gestão de resultados objetivos na área assistencial, fruto de uma parceria com o Estado”, reconheceu Arita. O valor anual previsto do contrato supera R$ 46,8 milhões, sendo mais de R$ 32,4 milhões em incentivos estaduais.

LEIA TAMBÉM: Hospital Independência reabre ala atingida por incêndio





Segundo Gilberto Gobbi, diretor executivo do Hospital Ana Nery, o Hospital Alvorada conseguiu melhorar os serviços disponíveis para a população, com cerca de 300 atendimentos diários e uma maternidade que faz, em média, 140 partos por mês. “Tenho certeza de que agora conseguiremos melhorar muito o nosso atendimento, ampliando serviços, fazendo obras e auxiliando Alvorada e a Região Metropolitana de Porto Alegre”, observou o diretor.

“Foi um processo muito técnico, após um contrato emergencial onde o Hospital Ana Nery assumiu o Hospital Alvorada em um momento de grande dificuldade e conseguiu manter os serviços, na assinatura de hoje temos um marco que vai permitir que o Estado faça investimentos de melhorias para Alvorada e região, ampliando a capacidade instalada do hospital”, explicou a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da SES, Lisiane Fagundes.

LEIA TAMBÉM: Sete de cada dez óbitos por gripe foram de idosos no Rio Grande Sul



O processo de escolha da nova gestora do Hospital Alvorada seguiu os requisitos da Lei Federal 14.133/2021, a lei das licitações e contratos administrativos, a partir de um modelo de certame para os hospitais próprios do Estado com gestão terceirizada, que foi formulado pela assessoria técnica da SES com auxílio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).