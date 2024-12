Pela primeira vez, Hospital Porto Alegre recebe pacientes do SUS

Nesta sexta-feira (20), o Hospital Porto Alegre (HPOA), localizado no bairro Azenha, deve receber os primeiros pacientes desde a reinauguração do local em outubro. Essa é a primeira vez que o espaço realizará atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O contrato que permite a abertura de 50 leitos foi firmado pela Secretaria Municipal de Saúde no começo desta semana.



“Estamos muito contentes em fazer parte do SUS”, reforça o diretor do hospital Gerson Silva. De acordo com ele, a abertura de leitos para a rede privada ficará para um segundo momento. A expectativa é que ocorra em fevereiro do próximo ano.

LEIA TAMBÉM: Realidade e perspectivas para a saúde no RS

Os leitos abertos nesta sexta-feira serão oferecidos para adultos em tratamentos de média complexidade. Conforme a prefeitura, a operacionalização dos leitos SUS é parte de uma ação estratégica para enfrentar o alto volume de atendimentos nas unidades de emergência e garantir que os pacientes que necessitam de internação clínica tenham o devido cuidado.



“Assinamos o contrato nesta semana, mas houve uma grande demora desde quando o governo federal disponibilizou recursos para contratação dos leitos, em função da troca da mantenedora do hospital”, explica o diretor de Atenção Hospitalar e Urgências, Favio Teles, da secretaria de saúde.



Há três meses, a S3 Gestão em Saúde assumiu a gerencia do hospital. Anteriormente, a mantenedora era a Associação Beneficente São Miguel (ABSM). “O espaço foi reformado e reorganizado, está tudo certo, estamos ajustando as escalas”, destaca o diretor do hospital Gerson Silva. Ao todo, 80 funcionários já foram contratados. O espaço tem capacidade máxima de 120 leitos.

LEIA TAMBÉM: Hapvida inova quer capacitar mais de 10 mil médicos em 2025

Com base na Portaria do Ministério da Saúde nº 4.306, de 11 de junho de 2024, o contrato entre o município e o Hospital Porto Alegre tem valor estimado de R$ 450 mil por mês. A utilização dos leitos ocorre até 29 de março, com possibilidade de prorrogação.



Uma das alternativas, segundo Favio Teles, é conseguir mais leitos e ampliar a capacidade de atendimento. “Dependemos, claro, que o Ministério da Saúde aumente o teto de repasses de recursos”, complementa.



O HPOA é composto por um edifício principal de seis andares, além de outras instalações de apoio, totalizando uma área de 6.273,00 m².