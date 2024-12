Hapvida inova quer capacitar mais de 10 mil médicos em 2025

A Hapvida NotreDame Intermédica, empresa de saúde da América Latina, está apostando na ConectaMED como plataforma de formação de seus profissionais. A ideia é possibilitar uma capacitação contínua, criando um ecossistema completo de apoio ao médico.

Em 2024, foram capacitamos seis mil médicos. “A nossa meta para o próximo ano é ultrapassar 10 mil profissionais”, projeta a diretora de Educação Corporativa da Hapvida, Lara Paiva.

Com conteúdo elaborado por especialistas, a ferramenta oferece um catálogo de cursos de formação, por meio do módulo Conecta Aprendizagem, que disponibiliza diversas opções de conteúdos voltados às áreas clínicas, diagnósticas e hospitalares.

LEIA TAMBÉM: South Summit anuncia Letícia Batistela como Conselheira Institucional

Por meio do sistema, profissionais podem acessar conteúdos de alto nível técnico, com foco na atualização e no aprimoramento do conhecimento em áreas cruciais.

Em Emergências, os treinamentos abordam temas como AVC, dor torácica e radiografia em urgências, enfatizando a tomada de decisão rápida e manejo adequado. No âmbito do Diagnóstico por Imagem, estão disponíveis cursos sobre ultrassonografia, radiologia e protocolos de rastreamento de condições complexas.

“Acreditamos que o aprendizado contínuo é essencial para acompanhar a evolução da Medicina e oferecer o melhor cuidado aos pacientes. Nossa plataforma foi desenvolvida para ser um ponto de convergência entre conhecimento e prática, fortalecendo a atuação de nossos médicos e demais profissionais de saúde”, conta Lara.

A Hapvida vem estreitando o relacionamento e aprimorando a comunicação com os médicos de todo o Brasil. Além dos benefícios acadêmicos, a plataforma fomenta o relacionamento entre os profissionais, criando uma rede colaborativa que incentiva a troca de experiências e o crescimento mútuo.

“Somos a única operadora do país a oferecer uma plataforma que proporciona ensino contínuo e promove um canal interativo, facilitando a troca de informações e fortalecendo os vínculos entre os profissionais de saúde. Essa inovação é um reflexo do nosso compromisso em apoiar médicos e pacientes de forma cada vez mais eficaz e conectada”, contextualiza a vice-presidente de Marketing e Odontologia, Jaqueline Sena.