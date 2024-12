South Summit anuncia Letícia Batistela como Conselheira Institucional

O South Summit Brazil está incorporando ao seu quadro de lideranças uma nova posição estratégica de Conselheira Institucional, que será representada por Letícia Batistela, atual diretora-presidente da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa).

A executiva somará esforços com a responsabilidade de interlocução com o ecossistema de inovação e stakeholders-chave do evento.

Advogada com mais de 20 anos de experiência no setor de TI, Letícia será responsável por articular relações institucionais com organizações parceiras e também atuar em momentos-chave do South Summit Brazil, como porta-voz do evento e representante em ações externas.

“A entrada de Letícia na nossa equipe é um marco importante para o South Summit Brazil, especialmente neste momento de expansão e transformação do evento. Sua atuação será essencial para estreitar ainda mais os laços com o ecossistema de inovação e garantir a continuidade ao nosso compromisso como vetor de desenvolvimento econômico e social na cidade de Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul”, afirma o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

O anúncio de Letícia Batistela como conselheira institucional se dá no contexto de um momento de mudanças estratégicas no South Summit Brazil, que também recentemente nomeou Wagner Lopes como Country Manager.

A edição 2025 do South Summit Brazil acontecerá entre 9 e 11 de abril. A iniciativa desembarcou em Porto Alegre em 2022. Surgiu em Madrid há 12 anos e já movimentou US$ 14 bilhões captados pelas startups ao longo da Startup Competition.

Na edição 2024, os 38 mil metros quadrados de área receberam 55 países, 3 mil startups, 800 -speakers, 200 patrocinadores, 130 fundos de investimento, sendo 38 internacionais, e cerca de 900 investidores, o que movimentou US$ 25 bilhões para investimento disponível para Latam e US$ 213 bilhões de fundos sob gestão.