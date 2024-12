DB é premiada por solução de automação com IA

Pelo segundo ano consecutivo, a DB está entre as empresas premiadas pela UiPath, líder global em automação de processos com inteligência artificial.

Projeto desenvolvido pelo time da desenvolvedora brasileira de softwares com presença internacional venceu a categoria “Hunt for the Best Center of Excellence (COE)” do HyperHack 2024, evento que estimula a busca pela solução de desafios utilizando IA generativa e automação.

Faz parte da Rands, plataforma de soluções financeiras e serviços da Randoncorp, a DB implementou no case premiado uma automação composta por três robôs integrados para leitura de documentos em análises de créditos para serviços financeiros, otimizando significativamente o fluxo de trabalho e reduzindo o esforço manual.

Com a aplicação adotada, o tempo de execução do processo ficou abaixo de dois minutos para cada documento, o que representou um volume de cerca de 1 mil itens analisados por mês, o que economizou aproximadamente 166 horas de trabalho por mês.

"Este case ilustra como a automação avançada com IA tem o poder de transformar processos críticos, como a análise de crédito, tornando-os mais ágeis e eficientes. A otimização alcançada, além de reduzir custos operacionais relevantes e reduzir o tempo de processamento em 80%, melhora a qualidade do serviço desenvolvido pelos nossos clientes e parceiros, o que se traduz numa melhor experiência do cliente na ponta final dos serviços”, ressalta o diretor da DB e gerente de Negócios e Estratégias Digitais da Randoncorp, Douglas Bortolozzo.

LEIA TAMBÉM: IA generativa e nuvem exigem mais do que habilidades técnicas

Em 2023, na mesma premiação da UiPath, a DB ficou em 1º lugar na categoria "Innovation through Core Business Automation Solutions", com o case de onboarding de colaboradores em grandes empresas.