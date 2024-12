IA generativa e nuvem exigem mais do que habilidades técnicas

Saber fazer perguntas, ter um bom vocábulo e conseguir gerar insights de dados são novas habilidades, para a vida e os negócios, que a Inteligência Artificial (IA) nos desafia a avançar.

Com um potencial amplo a ser explorado, soluções em nuvem e IA generativa, que estão liderando a transformação digital no ambiente corporativo, exigem novas competências, que combinem conhecimento técnico, domínio no uso das novas ferramentas e cultura voltada à inovação.

A jornada de evolução nas empresas está sendo construída com base em colaboração e aprendizado constante. É dessa forma que a AWS está apoiando grandes companhias a superarem os desafios enfrentados na adoção da IA generativa.

Para o head de Educação, Treinamento e Certificação da AWS na América Latina, Fabio Filho, não basta ter acesso a tecnologias avançadas: é preciso garantir a base para fazer o melhor uso dessas inovações. “Não adianta você pegar uma Ferrari e colocar para andar em uma estrada de terra. É preciso pavimentar antes”, compara.

Nesse novo contexto, a adesão à IA generativa pode ter resultados diferentes dependendo da forma como a ferramenta está sendo usada. Isso muda o cenário para as empresas, porque a capacidade de extrair valor da tecnologia não depende apenas de algoritmos, mas da competência dos profissionais em formular as questões adequadas, interpretar as respostas e colocar o conhecimento em prática.

“Hoje em dia, com a IA generativa, é muito fácil você experimentar”, observa. “É super fácil você fazer um prompt, qualquer um de nós consegue. Mas quem vai ter a maior assertividade? As pessoas que têm conhecimento, fundamentação de nuvem e skills para fazer isso”, aponta.

Para as empresas, tão importante quanto adotar inovações tecnológicas baseadas em IA, é desenvolver competências. Fabio Filho ressalta que, hoje, esse conhecimento não fica mais limitados às áreas técnicas especializadas, como a TI, mas precisa estar disponível para profissionais como um todo. A forma como a AWS responde à essa demanda é com a oferta de treinamentos, certificações e soluções voltadas à educação.

Entre esses recursos, um dos destaques é a plataforma AWS Skills Builder, que permite às empresas treinarem virtualmente, utilizando uma série de serviços de aprendizado gamificado.

Abordagens como essa buscam fazer com que o conhecimento tenha aplicação prática e seja efetivamente incorporado na rotina das empresas, incluindo o impacto cultural que essas habilidades proporcionam.

Companhias como o Boticário e o Santander ampliaram o preparo dos times para lidar com nuvem e IA, envolvendo lideranças e equipes multidisciplinares, criando um ecossistema de educação que incentiva o uso efetivo das ferramentas. “A gente fez um compromisso público chamado AI Ready, para capacitar 29 milhões de pessoas até 2025 e já chegamos a 31 milhões”, destaca Fabio Filho.

Além disso, o executivo enfatiza que as skills demandadas pelas empresas hoje não se limitam à capacidade técnica de operar ferramentas ou analisar dados. É necessário entender o contexto de negócios, perceber tendências e atuar de forma colaborativa. A AWS tem feito isso tanto ao estimular o aprendizado contínuo como compartilhando o conhecimento desenvolvido.