Itaú vai migrar 100% para nuvem até 2028

O Itaú irá migrar 100% da sua plataforma para cloud até 2028. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (4) pelo CIO do Itaú Unibanco, Ricardo Guerra, durante o reÏnvent 24. O executivo subiu ao palco do maior evento global da AWS, que reúne 60 mil pessoas, para compartilhar a experiência de transformação do banco centenário.



Atualmente, 65% da plataforma da instituição está em cloud, basicamente, tudo que está mais relacionado a uma melhor experiência dos clientes. Os 35% restantes e se refere à operação da instituição financeira que não é visível aos usuários finais.



“O que vamos fazer agora é de uma complexidade diferente, pois envolve migrar todas as rotinas, os sistemas contábeis que rodam na madrugada, baseado em mainframe. Isso significa mudar a lógica de como o banco funciona", analisa.



Segundo ele, apesar de desafiador, esse é encarado como um movimento natural para o Itaú.

Diversos. Um ponto é que os, de fato,. “Por que eu vou ter que ficar treinando pessoas para fazer manutenção em mainframe e processos antigos, desenvolvidos nos anos 1970 e 1980? É muito mais fácil contratar alguém que conheça a tecnologia vigente no mundo, e usarmos essa tecnologia", reforça.Outro fato é a. Quanto mais tecnologias diferentes operando, maior a complexidade de fazê-las funcionar juntas. Simplifcar isso acaba trazendo um ganho importante.E, por fim um dos maiores motivadores: o, com a ambição de agregar valor para o cliente.Se não tivéssemos feito toda a transformação que fizemos no passado, não estaríamos usando ano nível que estamos. Ser pioneiro e se alavancar nessas tecnologias só é possível se estamos nos transformando sempre", pontua, citando a parceria com adesde o início dessa jornada.No final de novembro, o, uma nova experiência para clientes com IA generativa. A ferramenta utiliza as tecnologia para oferecer soluções que facilitem as transferências e a gestão de suas finanças dos clientes.O primeiro caso de uso transacional, o, que torna a experiência de pagamentos mais fluida e rápida, já que não é mais necessário abrir o app.“Trabalhamos intensamente com IA generativa nos últimos anos, em uma jornada que envolveu um trabalho profundo de IA responsável, com umpara garantir uma interação contextual e responsável. Agora, alcançamos um ponto de diferenciação que assegura uma experiência totalmente adequada para os clientes", comenta Guerra.