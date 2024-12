Amazon anuncia Nova, com modelos para texto e vídeos

De Las Vegas,

O CEO da Amazon, Andy Jassy, subiu ao palco do AWS re:Invent, que acontece em Las Vegas (EUA) reunindo cerca de 60 mil pessoas, para anunciar o Amazon Nova, novos modelos fundacionais que oferecem inteligência artificial avançada para realizar uma série de tarefas.



A novidade estará disponível no Amazon Bedrock - serviço gerenciado que oferece várias opções de modelos de base de alta performance de empresas de IA como AI21, Anthropic e Meta, por meio de uma única API - e inclui quatro sistemas de última geração. O Amazon Nova Micro é um modelo somente de texto que fornece as respostas de menor latência a um custo muito baixo.



Também foram apresentados o Amazon Nova Lite, Amazon Nova Pro e Amazon Nova Premier, modelos multimodais que podem processar texto, imagens e vídeos para gerar texto. Todos já estão disponíveis, com exceção do Nova Premier, que chega ao mercado no primeiro trimestre de 2025.

“Dentro da Amazon, temos cerca de 1 mil aplicativos de IA generativa em movimento, e tivemos uma visão panorâmica do que os criadores de aplicativos ainda estão precisando”, explica o vice-presidente sênior da Amazon Artificial General Intelligence, Rohit Prasad.



A empresa também lançou dois modelos adicionais - o Amazon Nova Canvas e o Amazon Nova Reel.



Isso inclui recursos como marca d'água, que permite que a origem de uma imagem seja sempre rastreada, e moderação de conteúdo, que limita a geração de conteúdo potencialmente prejudicial.



Segundo a empresa, a solução tem um desempenho melhor do que geradores de imagens como o OpenAI DALL-E 3 e o Stable Diffusion em avaliações humanas lado a lado conduzidas por terceiros e nas principais métricas automatizadas.



O Amazon Nova Reel é um modelo de geração de vídeo de última geração que permite aos clientes criar vídeos de alta qualidade a partir de textos e imagens. É uma ferramenta para apoiar a criação de conteúdo em publicidade, marketing ou treinamentos.



Os clientes podem usar prompts de linguagem natural para controlar o estilo visual e o ritmo, incluindo o movimento da câmera, a rotação e o zoom.



“Nossos novos modelos Amazon Nova têm o objetivo de ajudar com esses desafios dos criadores internos e externos e de fornecer inteligência e geração de conteúdo atraentes”, complementa Prasad.