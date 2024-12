Não existe IA sem nuvem, aponta diretor geral da AWS Brasil

Há 13 anos, a AWS definiu o Brasil como uma das suas prioridades no mundo, e investiu US$ 3,8 bilhões na construção da sua infraestrutura no Brasil, tornando o país a sua oitava região de data centers no mundo. Recentemente, anunciou que está aportando mais US$ 1,8 bilhão para reforçar a operação e aproveitar as oportunidades geradas pela nuvem, Inteligência Artificial Generativa e o crescimento de setores importantes, como o financeiro, educação, saúde e setor público.



“A nuvem é a base de toda transformação que estamos vendo acontecer. Não existe IA sem nuvem. Estamos investindo mais porque estamos olhando para o futuro”, afirma o diretor geral da AWS no Brasil, Cleber Morais. O executivo participou de uma conversa com jornalistas no primeiro dia do AWS re:Invent 2024, evento da companhia que acontece em Las Vegas (EUA) e está recebendo mais de 1,2 mil clientes da América Latina.

LEIA MAIS: "Inovação surgirá cada vez mais da AL", aposta Paula Bellizia, da AWS



Segundo ele, essa é uma aposta antecipada porque, justamente, a companhia está vendo o potencial gigante do País. A expectativa é que isso garanta uma infraestrutura mais inovadora no país, com foco em segurança, conformidade, proteção de dados e sustentabilidade.



“Temos orgulho de muitos projetos nos quais estamos envolvidos como o PIX, solução local vista globalmente como uma inovação fantástica”, exemplifica, citando ainda diversos casos de uso da IA Generativa que começam a se tornar reais. "Ano passado, já estávamos com vários pilotos de clientes, agora, a aplicação dessa tecnologia já é real em clientes desde pequenos escritórios até grandes empresas”, complementa.



A AWS define a região como um conjunto de zonas de disponibilidade - o Brasil é uma região e conta com um conjunto de três zonas de disponibilidade de data centers que atendem a América Latina. Agora o México, que já tinha um escritório local da AWS, se torna uma região, passando a ter infraestrutura de data center local.



“Estamos investindo mais de US$ 5 bilhões nos próximos 15 anos para construir uma região local no México. Isso proporcionará uma experiência ainda melhor para nossos clientes, em termos de latência, conformidade regulatória e residência de dados", disse a vice-presidente da AWS na América Latina, Paula Bellizia. “Essa infraestrutura não beneficiará apenas o México; ela terá impacto positivo em toda a América Latina. É um marco importante em nossa história de investimentos e nosso compromisso com o México", complementa. Segundo ele, essa é umaporque, justamente, a companhia está vendo o potencial gigante do País. A expectativa é que isso garanta uma infraestrutura mais inovadora no país, com foco em“Temos orgulho de muitos projetos nos quais estamos envolvidos como osolução local vista globalmente como uma inovação fantástica”, exemplifica, citando ainda diversos casos de uso da IA Generativa que começam a se tornar reais. "Ano passado, já estávamos com vários pilotos de clientes, agora, a aplicação dessa tecnologia já é real em clientes desde pequenos escritórios até grandes empresas”, complementa.- o Brasil é uma região e conta com um conjunto de três zonas de disponibilidade de data centers que atendem a América Latina. Agora o, que já tinha um escritório local da AWS, se torna uma região,“Estamos. Isso proporcionará uma experiência ainda melhor para nossos clientes, em termos de latência, conformidade regulatória e residência de dados", disse a v. “Essa infraestrutura não beneficiará apenas o México; ela terá impacto positivo em toda a América Latina. É um marco importante em nossa história de investimentos e nosso compromisso com o México", complementa.