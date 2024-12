"Inovação surgirá cada vez mais da AL", aposta Paula Bellizia, da AWS

Potencial e oportunidade. Falando pela primeira vez como vice-presidente da AWS na América Latina, Paula Bellizia escolheu essas duas palavras para expressar a expectativa que tecnologias como cloud e Inteligência Artificial Generativa, sempre a partir de uma perspectiva de sustentabilidade e segurança, representam para a região.

Ela falou com jornalistas durante o re:Invent 24, tradicional evento da AWS que acontece essa semana em Las Vegas (EUA) e reúne mais de 60 mil pessoas.

“Temos um compromisso profundo com a América Latina, mas também se trata de mostrar ao mundo que a inovação pode e vai surgir daqui. Nosso maior desejo é ajudar a elevar a América Latina, colocando-a no mapa global, mostrando tudo o que podemos fazer em tecnologia, transformação, IA generativa e criação de novas oportunidades de negócios", disse.

Paula apresentou números para corroborar com essa visão. Cerca de US$ 53 bilhões é o impacto que a computação em nuvem já está trazendo para o Produto Interno Bruto da América Latina.

“Considerando que o PIB total da região é de cerca de US$ 6 trilhões, se projetarmos para os próximos cinco a seis anos, esse número poderá ultrapassar US$ 700 bilhões. É uma realidade que impacta nosso PIB, nossas economias, nossos países, nosso povo e todos os latino-americanos – 655 milhões de pessoas", acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Investimento em computação em nuvem impulsiona PIB global

A AWS tem cerca de 11 escritórios em oito países da América Latina, fruto de 13 anos de presença na região. Recentemente, a AWS anunciou que vai investir US$ 1,8 bilhão na ampliação e atualização da infraestrutura no Brasil.

Entre os projetos na região, estão cases construídos com marcas como Itaú, Banco da Colômbia, Nubank, Aeroméxico e Rappi. A executiva citou o caso Ânima Educação, grupos de educação privada de ensino superior no Brasil, que está utilizando Inteligência Generativa (Gen AI) para auxiliar na correção de questões abertas em provas.

A tecnologia resume as respostas, sintetiza as aulas, identifica alunos com dificuldades e oferece recomendações sobre o melhor caminho para o sucesso deles.

“Três anos atrás, eu fazia parte do conselho da Ânima Educação,então, conheço bem o impacto transformador dessa implementação. Além disso, essa solução reduziu em 90% os custos operacionais relacionados ao ensino, ao mesmo tempo que melhora a qualidade do ensino e a experiência dos alunos", contou.

A executiva apresentou alguns números para reforçar a evolução dos negócios, como a média de 43% de redução no time-to-market (tempo de lançamento) para novas funcionalidades e recursos nos negócios dos nossos clientes que migram para a AWS. “Em alguns casos, essa melhoria chega a 60%, permitindo que os clientes inovem mais rapidamente em seus negócios", diz.

Além da inovação, ela destacou o comprometimento de fazer isso de forma sustentável, com metas ambiciosas.Um dos objetivos anunciados pela AWS é corresponder 100% da energia usada em suas operações globais com fontes renováveis. Este objetivo, inicialmente planejado para 2025, foi atingido sete anos antes.

“Sustentabilidade não é apenas uma meta; é um princípio essencial de nossa liderança, pois entendemos que grandes escalas vêm acompanhadas de grandes responsabilidades", reforça.

A empresa projeta devolver 7 bilhões de litros de água anualmente às comunidades locais na América Latina. “Estamos focados em sermos positivos em relação à água até 2030, o que significa devolver mais água do que usamos em nossas operações. Isso inclui investimentos em projetos de reabastecimento de água.

No Chile, a AWS está trabalhando com a Bacia do Rio Maipo, ajudando agricultores locais a transformar seus métodos tradicionais de irrigação. No Brasil, também atuamos em parceria com produtores ao redor do Rio Tietê, em São Paulo.



Paula Bellizia, que já foi uma das líderes da Apple e Microsoft, e CEO do EBANX, resumiu os seus quatro primeiros meses na AWS. “Quanto tempo a gente tem?”, brincou quando questionada pelo AWS Latam head of PR, Alexandre Scaglia, sobre como tem sido esse início.



“Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi perceber que nossa obsessão pelo cliente é genuína. E isso não vem apenas das nossas equipes internas. Conversei com mais de 50 clientes em menos de quatro meses. Trata-se de garantir o sucesso deles. É sobre como nossa tecnologia os capacita, garantindo que seus negócios prosperem", pontuou.