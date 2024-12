Investimento em computação em nuvem impulsiona PIB global

Cada dólar investido em computação em nuvem além do valor médio de US$ 700 milhões pode gerar um impacto de US$ 4 no PIB global. O dado, apresentado pela Huawei Cloud durante o Huawei Cloud Summit 2024 em São Paulo, reforça o papel estratégico da tecnologia na transformação digital e no crescimento econômico mundial.

O potencial evidenciado pelo estudo decorre do efeito multiplicador que a computação em nuvem oferece. A tecnologia está associada à construção de infraestrutura tecnológica, expansão da economia digital, transformação de setores tradicionais e redução às barreiras de entrada para startups. O relatório aponta que a cada 10 postos de trabalho diretos gerados no setor de nuvem, outras 55 oportunidades indiretas são criadas.

A análise da Huawei está baseada na visão "1+3+1". Esse conceito que sintetiza os benefícios da computação em nuvem em um modelo integrado abrangendo um objetivo compartilhado, três pilares e uma base essencial. O foco central é tornar a tecnologia acessível a todos, promovendo impacto positivo em escala global.

Os três pilares fundamentais englobam: a modernização de governos, que passam a oferecer serviços mais eficientes, como saúde digital e cidades inteligentes; o fortalecimento das empresas, possibilitando produtos inovadores e modelos de negócios disruptivos; e a criação de uma sociedade mais conectada, com avanços significativos em áreas como educação, comércio e entretenimento.

Toda essa transformação tem como base fundamental a segurança de dados. Nesse caso, um elemento indispensável para garantir privacidade e confiabilidade em todas as interações e processos digitais.

O relatório aborda outra tendência no segmento: a adoção de políticas "cloud-first" para acelerar transformações digitais. Mais de 80 países já estão seguindo este caminho e o relatório destaca exemplos de impacto direto, como o sistema de telemedicina do Brasil, que beneficia 60% da população, e o M-Pesa, serviço de banco por celular no Quênia, que aumentou a inclusão financeira de 26% para 84% da população em 15 anos.

Entre os casos de sucesso, o Brasil se destaca com a criação da Secretaria de Governo Digital, uma referência em transformação digital no país. A iniciativa está focada na digitalização de 100% dos serviços públicos federais, beneficiando mais de 150 milhões de cidadãos. Além disso, foram migrados 30 centros de dados governamentais para a nuvem, garantindo maior eficiência e segurança.