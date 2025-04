GS1 Ventures intensifica conexão com ecossistema para apoiar startups

A GS1 Brasil Ventures, iniciativa da Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil) para promover conexões relevantes entre startups e o mercado, foi apresentada para o ecossistema de inovação durante o South Summit Brazil.

Representantes da entidade estão no estande 75 dos Armazéns do Cais Mauá, em um espaço em parceria com o Comunitá Sicredi RS e a Ventiur Smart Capital, empresa parceira da GS1 na curadoria das empresas participantes.

A GS1 Brasil Ventures vai buscar, especialmente, startups com modelos de negócio B2B ou B2B2C, em estágio de tração ou escala, e que apresentem soluções aplicáveis a segmentos como logística, varejo, indústria, meios de pagamento, educação e sustentabilidade.

A proposta surge em um momento em que o ambiente corporativo está mais aberto à inovação colaborativa. Empresas de diversos setores vêm buscando soluções capazes de impulsionar a transformação de processos por meio de automação, rastreabilidade, digitalização e práticas sustentáveis.

“Mais do que gerar negócios, a proposta é construir pontes. Afinal, ideias inovadoras precisam muito mais do que capital para prosperar: precisam de conexões reais, acesso a dados, mentoria e ambientes propícios à experimentação”, destaca o presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira.

Segundo ele, a GS1 Brasil Ventures tem como objetivo fortalecer um modelo de inovação que una startups e empresas em torno de desafios concretos e soluções conectadas à realidade do mercado.

“Inovar em áreas chave é imperativo. Inovar faz parte do ciclo de renovação e sobrevivência das empresas e os novos negócios e a conexão com startups são o caminho mais curto”, destaca Sandro Cortezia, CEO e fundador da Ventiur Smart Capital.

As startups interessadas podem se inscrever pelo site www.gs1br.org/ventures, onde também estão disponíveis os critérios de participação. A iniciativa prevê ciclos contínuos de seleção, com oportunidades abertas para empresas que compartilhem dos propósitos e diretrizes do programa.