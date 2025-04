IA é tsunami e está equalizando jogo global da inovação, diz Szapiro

Mais do que transformar negócios, a inteligência artificial está redefinindo papeis no cenário global da inovação - movimento que beneficia o Brasil e outros países da América Latina. Essa foi a principal mensagem do painel The AI Revolution: Shaping the Future of Business, realizado nesta terça-feira (9), primeiro dia do South Summit Brasil, que acontece até amanhã (11), no Cais Mauá, em Porto Alegre.



Durante o painel, o sócio-gerente do SoftBank para a América Latina, Alex Szapiro, afirma que a IA está equalizando o jogo no cenário global da inovação tecnológica. O principal exemplo disso é o sistema brasileiro de pagamento instantâneo (Pix), modelo que está servindo de referência para outros países.



"Muitos dos consultores que criaram o Pix agora estão ajudando o governo americano a ter uma iniciativa similar chamado FedNow, que basicamente significa uma troca de dinheiro em tempo real. Esse é um bom exemplo de muitas coisas que a região pode desenvolver e exportar", demonstra.



Outra inovação mencionada pelo executivo foi a atuação do Nubank, que usa IA em modelos de crédito para reduzir taxas de juros, tornando serviços financeiros mais acessíveis. Para Szapiro, esse tipo de inovação mostra que o futuro dos negócios na região já começou. "Existem muitas soluções acontecendo agora que serão importantes no futuro", enfatiza.



Com 77 empresas investidas pela SoftBank na América Latina (65% delas no Brasil), Szapiro vê a região como ambiente promissor para soluções inovadoras que resolvem problemas concretos em áreas como logística, saúde e comunicação. Para o executivo, a inteligência artificial não é uma nova onda; "é um tsunami" - e o tamanho das oportunidades é proporcional ao impacto da transformação que está em curso.

O que existe de diferente nessa nova revolução, provocada pela IA generativa, é a velocidade. "Hoje, mesmo para nós no Softbank, é muito difícil rastrear as mudanças pelas quais o mundo está passando. As coisas avançavam gradualmente, e agora estamos vivendo no repentinamente." Nesse contexto, existem duas coisas que continuam sendo prioritárias no desenvolvimento de novos negócios: os talentos e o foco nos problemas a serem resolvidos.



A mensagem central deixada por Szapiro é que a tecnologia funciona como um recurso — ou seja, é algo que está já disponível para todos e que fundamenta a visão do executivo sobre as condições de igualdade da América Latina no contexto global. "Cabe a nós definir como vamos usar essas ferramentas para dar um salto e criar a grande vantagem para resolver os problemas."

