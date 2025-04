Hospital Moinhos de Vento inaugura Ambulatório de Medicina de Estilo de Vida e Longevidade Saudável

O Hospital Moinhos de Vento inaugura no final da tarde desta segunda-feira (7) um novo espaço, o Ambulatório de Medicina de Estilo de Vida e Longevidade Saudável. No local será oferecida uma abordagem inovadora para o tratamento de doenças dentro de uma das especialidades mais recentes na Medicina, a de Estilo de Vida. “A Medicina de Estilo de Vida (MEV) surgiu em 2004 para contrapor o desgaste do sistema de saúde global, à medida que 70% da mortalidade está associada a doenças ligadas ao estilo de vida que podem ser revertidas com bons hábitos”, explica o médico oncologista Alexander Daudt, coordenador do Ambulatório.

A Medicina de Estilo de Vida busca promover mudanças em comportamentos como tabagismo, sedentarismo, má alimentação, estresse, qualidade do sono e falta de vínculos emocionais. Essas questões influenciam no surgimento de doenças crônicas, dentre elas as cardiovasculares, diabetes, obesidade, e também em doenças neurológicas como o Alzheimer. A MEV foca também na saúde mental das pessoas. “Se não estiver com a saúde mental boa não vou fazer vínculos, não vou me alimentar bem, vou fumar”, exemplifica o médico.

O Ambulatório conta com uma equipe interdisciplinar diferenciada formada por oncologista, nefrologista, cardiologista, psiquiatra, psicólogo e nutricionista, entre outros. O público alvo são pessoas a partir dos 18 anos, mesmo sem diagnóstico prévio de uma doença. O atendimento será feito por meio de várias consultas individuais presenciais, por telemedicina e ciclos de encontros onde serão abordados temas relacionados ao estilo de vida conduzidos por pelo menos dois profissionais da equipe médica, com momento para interação entre os pacientes. A estrutura ocupa a sala 803 do prédio 910, localizado na rua Ramiro Barcelos. As consultas são apenas particulares, e o agendamento é via call center pelos fones (51) 3314-3434 ou (51) 3314-3838.

Para marcar a inauguração, Daudt ministrará palestra sobre a Medicina de Estilo de Vida. Segundo o médico, a ideia é abrir esses eventos à toda a comunidade no futuro.