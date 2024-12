Papai Noel e duendes alpinistas fazem a alegria das crianças internadas no HCPA

O Natal já chegou no Hospital de Cíclicas de Porto Alegre (HPCA). Na manhã desta sexta-feira (19), o Papai Noel e seus duendes fizeram a alegria dos meninos e meninos da ala pediátrica, mostrando uma faceta diferente e entrando no prédio de uma maneira um tanto quanto incomum: descendo do terraço com equipamentos de alpinismo.

Durante essa descida eles pararam nos andares das áreas pediátricas, e mesmo que separados pelas grades das janelas, brincaram com os pequenos pacientes que, junto de suas famílias, aguardavam ansiosamente a chegada do bom velhinho e seus ajudantes.

A ação, que materializa o carinho, a solidariedade e o espírito natalino, é viabilizada por empresas que compartilham valores do Clínicas. A M.A. Alpinismo Industrial, realiza a descida voluntariamente, e o Shopping Praia de Belas e loja Ted Catch, que doaram 230 brinquedos para os pacientes infantis. A atividade também contou com o apoio multiprofissional das equipes que atuam na nas áreas pediátricas do Clínicas.

Para o diretor-presidente do hospital, Brasil Silva Neto, a ação, que está em sua terceira edição, é um momento de trazer leveza. "É uma forma de fazer com que as crianças e as famílias sintam a magia desta data mesmo dentro de um ambiente hospitalar. Ficamos muito felizes de promover isso junto à nossos parceiros. Enxergamos que essas interações, sem sobra de dúvidas, auxiliam e humanizam o tratamento daqueles que estão internados", descreve Neto.

O dono da M.A Alpinismo Industrial, Maurício Castro, explica que a ideia de fazer essa junção veio durante a pandemia em 2021. "Fazemos isso em dois hospitais por ano de forma voluntária. A felicidade das crianças não tem preço, queremos tirar um pouco dessa clima mais tenso que está pelos corredores. Gostamos de pensar que simboliza a descida do Papai Noel pela chaminé."

A pequena Zoe recebeu a visita do Papai Noel dentro do HCPA Arthur Reckziegel/Especial/JC

Após a descida pela parte externa do prédio, o bom velhinho e sua equipe entraram na ala pediátrica do hospital para entregar os presentes para criançada. De quarto em quarto, iam espalhando alegria e abraços não só para as crianças, como também para os familiares.