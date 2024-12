Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Porto Alegre nesta sexta-feira

Os caminhões com decoração natalina da Coca-Cola vão percorrer as ruas de Porto Alegre nesta sexta-feira (20). O roteiro da Caravana de Natal de 2024 está passando por várias cidades desde o dia 13 de novembro, e se encerra na segunda-feira (23). Neste ano, para alcançar mais cidades, serão utilizados dois comboios simultaneamente. Ao todo, a Caravana de Natal visita 85 municípios, distribuídos por 7 estados, e impacta mais de 62 milhões de pessoas.

Em Porto Alegre, a passagem dos cinco veículos natalinos nesta sexta-feira começa no Shopping Bourbon Country, a partir das 18h, e se encerra na árvore do Parque Pontal.



No Rio Grande do Sul, os caminhões iluminados iniciaram seu percurso no dia 15 de novembro em Passo Fundo, com o último desfile acontecendo em Gramado e Canela, no sábado, dia 21 de dezembro. A passagem pelo Estado traz uma mensagem de esperança ainda mais especial, em um ano marcado pela enchente que atingiu a região em maio. Celebrando a resiliência e solidariedade do povo gaúcho, a Caravana de Natal vai levar magia a 18 municípios do RS.



A edição de 2024 traz novidades especiais. Com o tema "Desperte o Papai Noel que há em você", um caminhão extra no comboio traz a mensagem Unidos Pelo Rio Grande do Sul e realiza a doação de 900 cestas básicas para instituições de diversas cidades do estado, além de visitar clientes da Coca-Cola FEMSA Brasil.



Os demais veículos trarão diversas atrações, incluindo efeitos visuais e sensoriais imersivos, a presença inédita de uma orquestra composta por quatro músicos – dois violinistas, um violoncelista e um trompetista – e conteúdos digitais projetados em LEDs, exibindo a icônica imagem da lata de Coca-Cola.



“A iniciativa é uma das mais aguardadas em todo o território da Coca-Cola FEMSA Brasil, e este ano ela ganha um significado ainda mais especial. Após os desafios enfrentados pelas comunidades do Rio Grande do Sul, devido às recentes enchentes, decidimos expandir nossa Caravana de Natal e criar uma ação pensada especialmente para o estado, com o objetivo de levar mais esperança e alegria às localidades afetadas. Além disso, vamos atender duas rotas simultaneamente, ampliando o número de cidades contempladas e levando a magia do Natal a ainda mais pessoas, especialmente àquelas que enfrentaram momentos de dificuldade”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.



Também não vai faltar a interação com a já tradicional presença do Papai e Mamãe Noel, que pelo segundo ano seguido realizam a rota, além de efeitos de fumaça e até um caminhão em full led, que traz conteúdos digitais em homenagem às fabricas de Coca-Cola FEMSA Brasil e, outro, às famílias que se reúnem no Natal e celebram com a marca.



Visando a sustentabilidade, quem vai puxar essa caravana são os caminhões Meteor 28.480, Meteor 29.530 e Constellation 25.480, todos equipados com o que há de mais moderno no Brasil em termos de eficiência, conforto, tecnologia e segurança para garantir o menor impacto possível durante sua trajetória por todo o país e respaldada pela melhor rede de concessionários do País.



“Nossa parceria com a Coca-Cola FEMSA Brasil é vitoriosa e se estende ao longo de todo o ano e, com a caravana de Natal, levaremos os benefícios dessa aliança à toda a sociedade de uma forma diferenciada. No dia a dia, nossos caminhões garantem a entrega de seus produtos Brasil afora e agora essa mesma robustez e alta disponibilidade vão distribuir sonhos a todos que participarem desse evento”, afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.



A Caravana Iluminada é uma atração gratuita e suas datas e percursos detalhados podem ser conferidos no site natal.coca-cola.com.br.